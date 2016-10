Schock! Lange Pause für BVB-Star

Gonzalo Castro wird der Borussia länger fehlen

Borussia Dortmunds Mittelfeldmotor Gonzalo Castro musste im Top-Spiel am letzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen zur Halbzeit mit muskulären Problemen ausgewechselt werden.

Nun droht die Adduktorenverletzung eine längere Zwangspause hinter sich zu ziehen. Der Ex-Leverkusener soll dem Vizemeister nach Informationen der "Bild" sogar bis zu einem Monat fehlen.

Dabei hatte sich der 29-Jährige in den letzten Wochen in bestechender Form präsentiert. In zehn Spielen konnte der Borusse drei Tore und sechs Vorlagen verzeichnen. Auch deshalb rückte er wieder ins Blickfeld von Bundestrainer Joachim Löw, der ihm auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien eine Rückkehr in die Nationalmannschaft in Aussicht stellte.

"Castro hat es zuletzt bei Dortmund wirklich sehr gut gemacht. Wir hatten ihn nie aus den Augen verloren. Er spielt viel dynamischer, flexibler, geht dahin, wo es dem Gegner wehtut, in die Spitze. Das macht er sehr gut. Er agiert auf einem guten Niveau. Ich würde nicht ausschließen, dass er irgendwann zurückkehrt", so der 56-Jährige in Hamburg.

Zunächst muss Castro in der kommenden Woche genauer untersucht werden. Ob der Mittelfeldspieler zum Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München am 19. November wieder zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Neben Castro haben die Dortmunder derzeit noch andere angeschlagene Kicker auf der Verletztenliste. So leiden auch Adrián Ramos und Marc Bartra unter muskulären Problemen. Hinzu kommen die Langzeitverletzten wie Marco Reus, Sven Bender und Eric Durm.