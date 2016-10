Starker ÖFB-Auswärtslauf soll weitergehen

Österreichs Nationalmannschaft kann vor dem WM-Qualifikationsspiel am Sonntagabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Belgrad gegen Serbien auf eine bisher einmalige Erfolgsserie in Auswärtspartien zurückblicken. Die vergangenen acht Gastspiele - sieben im Rahmen der WM- bzw. zuvor der EM-Qualifikation sowie ein Freundschaftsspiel - wurden bei einem Torverhältnis von 22:6 allesamt gewonnen.

Die jüngste Auswärtsniederlage datiert vom 11. Oktober 2013, als die Auswahl von Marcel Koller in Schweden mit 1:2 verlor und damit gleichzeitig ihre bisher letzte Schlappe in einem Qualifikationsspiel bezog - seither sind die Österreicher in 13 Qualifikationsspielen in Serie bei elf Siegen und zwei Remis ungeschlagen.

Die Auftritte im Rahmen der EM 2016 in Frankreich werden als Spiele auf neutralem Boden gewertet.

