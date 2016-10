Brandt bereut Bayern-Absage nicht, vorerst...

Julian Brandt denkt vorerst nicht über einen Wechsel nach

Julian Brandt von Bayer Leverkusen hat es bisher nicht bereut, nicht zum FC Bayern München gewechselt zu sein. "Die Gespräche mit Leverkusen liefen damals super. Ich bin ein Typ, der dann auch mal aus dem Bauch heraus entscheidet. Beim FC Bayern lief es auch professionell ab, aber man muss das Ganze ja gesund einschätzen. Ich kam aus der Jugend und bei Bayern wäre es schwer gewesen, sich gegen Spieler durchzusetzen, die ihr Niveau schon über Jahre hinweg bewiesen haben", sagte Brandt im Interview mit dem "Express".

Der 20-Jährige könne sich aber durchaus vorstellen, im weiteren Karriereverlauf zum Branchenprimus an die Isar oder zu einem großen Klub im Ausland zu wechseln. Er sei zwar weit davon entfernt, Leverkusen nur als Zwischenstation zu sehen, so der Olympia-Silbermedaillengewinner, aber "grundsätzlich ist das Ausland schon interessant, der FC Bayern ist es natürlich auch."

Denn: Die Bayern sollen erneut die Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt haben, wie die "Sport Bild" erfahren haben soll. Demnach stünde neben Brandt mit Serge Gnabry von Werder Bremen ein weiterer Silbermedaillen-Gewinner auf dem Zettel des Rekordmeisters. Im Zuge dessen wurde zuletzt auch spekuliert, ob sich im Gegenzug die Zeit von Kingsley Coman in München dem Ende neigt. Eine weitere Offerte des Rekordmeisters sei also nur noch eine Frage der Zeit.

Olympia? "Einfach geil"

Vorerst überwiegen allerdings bei Julian Brandt die besonderen Eindrücke aus dem vergangenen Sommer, die letztlich im Gewinn der Silber-Medaille gipfelten. Dabei räumte der Youngster ein, mit seiner Zusage an Horst Hrubesch zunächst gezögert zu haben: "Ich muss ehrlich zugeben, dass ich erst überzeugt werden musste. Nach einer langen Saison muss man einfach auch noch mal sich selbst überwinden", so der junge Stürmer im Interview.

Dass die lange Saison und die vielen Länderspiele Kräfte verschleißen, ist nicht von der Hand zu weisen. Seit seiner Rückkehr aus Rio und seinem Debüt unter Joachim Löw konnte der 20-Jährige in der Bundesliga noch nicht wirklich an die alte Form anknüpfen. Dennoch, die Erfahrungen in Brasilien seien "Weltklasse" gewesen: "Das Erlebnis Olympia war einfach geil - auch wenn am Ende ein kleines bisschen Glück zur Goldmedaille gefehlt hat", so Brandt weiter.

"Ich habe Ziele in Leverkusen"

Für den 20-Jährigen stehe vorerst jedoch der dritte Auftritt im Dress der A-Nationalmannschaft im Fokus. Eine Routine habe sich zwar noch nicht eingespielt, allerdings sei es "immer noch etwas Besonderes" unter Jogi Löw zu spielen. "Es ist noch mal eine ganz andere Welt als in den U-Mannschaften", so der Leverkusener Stürmer.

Danach lege er das Augenmerk wieder auf Bayer Leverkusen und auf die Bundesliga. Schrittweise geht es schließlich auch in der Karriereplanung weiter: "Ich mache nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Ich habe Ziele in Leverkusen, die ich erreichen möchte. Ich will konstanter in meinen Leistungen werden und regelmäßig Tore schießen", so der Jung-Nationalspieler.

Julian Brandt wechselte im Januar 2014 vom VfL Wolfsburg nach Leverkusen. Seither bestritt er 72 Bundesligaspiele, in denen er 15 Tore verbuchen konnte. Sein Vertrag bei Bayer läuft bis Juni 2019.