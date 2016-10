Kimmich: "Mache mir den größten Druck"

Joshua Kimmich (l.) geht mit großem Ehrgeiz in das Spiel gegen Tschechien

Er ist derzeit der Überflieger im deutschen Fußball: Joshua Kimmich schaffte es in den letzten Wochen sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League und im Dress der Nationalmannschaft zu überzeugen. Dass Kimmich bei so viel Erfolg nicht abhebt, sei für den 21-Jährigen überhaupt kein Problem, erklärte der Youngster im Interview mit "dfb.de".

"Ich habe beim FC Bayern als auch hier in der Nationalmannschaft so viele Mitspieler, die schon viel mehr erreicht haben. Sie sind Weltmeister, Europameister oder Champions League-Sieger. Allein dadurch besteht nicht die Gefahr abzuheben", gab sich der Jung-Nationalspieler bescheiden. "Nur weil ich regelmäßig spiele und auch mal ein Tor mache, ist das im Vergleich zu Manuel neuer, Thomas Müller oder Xabi Alonso einfach gar nichts", schob er hinterher.

Der gebürtige Schwabe, der noch vor etwas mehr als einem Jahr mit RB Leipzig in der zweiten Bundesliga gespielt hat, gilt als äußerst abgeklärt. Mit der großen Erwartungshaltung im Fußball habe er kein Problem: "Der Druck ist nicht größer geworden, denn ich mache mir wahrscheinlich den größten Druck, aber die Aufmerksamkeit hat zugenommen", so Kimmich, der von dem Medien-Rummel ein wenig überrascht zu sein scheint: "Vor einem Jahr war das alles noch anders, da konnte ich in den Mannschaftsbus einsteigen, ohne dass mich jemand erkannt hat."

Kimmich, der schlechte Verlierer

Dass seine Entwicklung so positiv verlief, sei auch auf seinen Ehrgeiz zurückzuführen: "Mich hat es schon als Kind gestört, wenn ich verloren habe. Heute ist es immer noch so", erzählte Kimmich. Das sei nicht nur bei wichtigen Spielen der Fall, wie der 21-Jährige zugibt: "Selbst nach einem verloren Trainingsspiel brauche ich erst einmal ein paar Minuten, manchmal auch Stunden, um das zu verarbeiten."

Darüber hinaus sei seine Flexibilität auf dem Platz ein großer Vorteil: "Unter Carlo Ancelotti habe ich bislang einen offensiveren Auftrag. Ich spiele nicht mehr in der Verteidigung oder die defensive Sechs, sondern die Acht daneben. Ich versuche, die Wege in den Strafraum öfter zu suchen und zu gehen. Das hat bislang einfach gut funktioniert", so Kimmich, der im Spiel gegen Tschechien allerdings wieder auf der Außenverteidigerposition zum Einsatz kommen wird.

Kimmich größtes Plus? Die Flexibilität

An dieser Flexibilität habe Pep Guardiola einen "großen Anteil". Ohne ihn hätte er "sicherlich auch nicht so viele Einsatzzeiten bekommen und wäre nicht Nationalspieler geworden", lobte er seinen einstigen Förderer, der nun bei Manchester City die Geschicke leitet. Ancelotti und Löw hätten nun "mehr Optionen" ihn einzusetzen.

Dabei geht er das WM-Qualifikationsspiel (20:45 Uhr/RTL) sehr konzentriert an und fordert: "Wir wollen gewinnen. Die Tschechen werden tief stehen, da kommt es darauf an, dass wir uns viele Chancen erarbeiten, den Ball schnell laufen lassen und dann die Chancen nutzen", gab der ehrgeizige Kimmich zu Protokoll. Möglich, dass Kimmich erneut mit einer starken Leistung für Schlagzeilen sorgen wird.