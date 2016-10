"Ich bin zurück": Tormaschine CR7 liefert

CR7 schoss Portugal mit vier Toren zum Sieg

Cristiano Ronaldo ist wieder da: Der Superstar schoss Europameister Portugal bei seinem Comeback mit vier Toren zurück auf Kurs. Einen seltenen Auswärtssieg feierte Außenseiter Färöer.

Nach seinem ersten Viererpack für Portugal bekam es Cristiano Ronaldo mit altbekannten Problemen zu tun. Wenige Sekunden nach Schlusspfiff stürzte ein Fan mit Handy in der Hand auf den Superstar von Real Madrid zu, anders als bei der EM hatte Ronaldo diesmal aber nur einen grimmigen Blick für seinen Bewunderer übrig. Dabei hätte der 31-Jährige allen Grund für ein breites Lächeln gehabt.

"Ich bin zurück, und ich bin absolut glücklich", sagte Ronaldo wenig später über das durchaus denkwürdige 6:0 (3:0) gegen Andorra. In seinem ersten Länderspiel seit dem tränenreichen Aus im EM-Finale gegen Frankreich (1:0 n.V.) gelangen dem dreimaligen Weltfußballer erstmals vier Tore im Nationaltrikot. In 133 Anläufen war dem Rekordtorschützen seines Landes zuvor maximal ein Dreierpack gelungen, seit September 2013 aber immerhin dreimal.

"Natürlich bin ich wichtig"

Gegen den überforderten Außenseiter aus den Pyrenäen war Ronaldo schon nach 73 und 191 Sekunden erfolgreich, nach der Pause (47., 68.) legte er noch zweimal nach. "Wir wussten, dass das erste Tor gegen eine Mannschaft aus elf Abwehrspielern sehr wichtig wird", sagte Ronaldo, der für Real in dieser Saison erst drei Pflichtspieltore erzielt hat. Zu hoch wollte er seine Leistung aber nicht bewerten: "Natürlich bin ich wichtig, aber das sind alle anderen Spieler auch. Ich habe immer alles für die Nationalmannschaft gegeben."

Am wichtigsten waren ohnehin die drei Punkte, schließlich war der Europameister ohne den verletzten Ronaldo mit einem 0:2 in der Schweiz in die WM-Qualifikation gestartet. Nun kletterten die Iberer in der Gruppe B mit drei Punkten immerhin auf den dritten Platz. "Es sind noch acht Spiele übrig. Wir wollen alle gewinnen und dann zur WM fahren", sagte Ronaldo.

Noch vor Portugal liegen völlig unerwartet die Färöer. Die Überraschungsmannschaft der bisherigen WM-Qualifikation gewann am Freitag in Lettland mit 2:0 (1:0) und ist nach dem achtbaren 0:0 gegen Ungarn zum Auftakt weiter ohne Gegentor. Ein Auswärtssieg in der WM-Qualifikation war dem Team von den Schafsinseln zuvor nur 1997 gegen Malta (2:1) und 2001 in Luxemburg (2:0) gelungen.