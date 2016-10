Tragödie nach ÖFB-U21-Länderspiel

Nach dem U21-EM-Qualifikationsspiel von Österreich auf den Färöern kam es zu einer Tragödie

Nach dem 1:0-Sieg von Österreichs U21-Nationalteam in der EM-Qualifikation auf den Färöern ist es am Freitagabend in Toftir zu einer Tragödie beim gegnerischen Teamchef Bill McLeod Jacobsen gekommen. Der 41-Jährige erlitt nach dem Schlusspfiff einen schweren epileptischer Anfall, dem Herzprobleme folgten.

Der Zwischenfall passierte, als Österreichs U21-Coach Werner Gregoritsch sich nach dem Auswärtserfolg seiner Mannschaft (die damit die Teilnahme am Playoff fixierte) von seinem Trainerkollegen verabschieden wollte. Doch McLeod Jacobsen verkrampfte und sackte plötzlich zusammen.

Auch der auf die Färöer mitgereiste ÖFB-Teamarzt Gerhard Kölndorfer war bei der medizinischen Erstversorgung zur Stelle. Die erste Diagnose danach war dramatisch: Bei McLeod Jacobsen bestand Lebensgefahr.

Mehr dazu:

>> ÖFB-U21 fixiert Playoff-Teilnahme

>> Ergebnisse und Tabelle der U21-EM-Qualifikation

red