Schweini-Wechsel? Red Bull knallt die Tür zu!

Bastian Schweinsteiger wird offensichtlich kein "Roter Bulle"

Ein Wechsel von Bastian Schweinsteiger von Manchester United zu einem Klub in die us-amerikanische Major League Soccer in der kommenden Transferperiode galt bisher als ziemlich wahrscheinlich.

Jetzt hat sich ein prominenter MLS-Verein, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem 32-Jährigen in Verbindung gebracht wurde, eindeutig geäußert - und zwar gegen Schweinsteiger!

Red Bull New York wird demnach wohl von einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers von ManUnited absehen. Red-Bull-Fußballchef Oliver Mintzlaff ließ gegenüber der "Bild" keinen großen Raum mehr für Spekulationen: "Bastian Schweinsteiger ist ein großartiger Spieler mit einer tollen Karriere. Es gibt aber keine Gespräche, er ist und wird kein Thema bei uns."

In der englischen Premier League kommt der ehemalige Nationalmannschaftskapitän in dieser Saison bei den Red Devils überhaupt nicht zum Zuge. Teammanager José Mourinho plant kurz- und langfristig ohne Schweinsteiger, der in der englischen Öffentlichkeit und Fan-Landschaft dennoch noch ein hohes Ansehen genießt.

FC Dallas als weitere mögliche Option

Der Weltmeister von 2014 passt demnach wohl nicht mehr in das Mannschaftskonzept bei den Roten Bullen aus New York: Mit seinen 32 Jahren liegt er über der Altersgrenze, die sich der Klub selbst aus perspektivischen Gründen gesetzt hat. Das deutsche Red-Bull-Äquivalent aus Leipzig verfolgt bekanntlich eine ähnliche Strategie und legt in der Transferpolitik viel Wert darauf, dass ausschließlich junge Akteure verpflichtet werden.

Aus diesem Grunde sind in den USA bei den New Yorkern auch schon Top-Stars wie Thierry Henry oder Tim Cahill nicht weiter berücksichtigt worden.

Nach der Absage des Red-Bull-Bosses Mintzlaff scheint es für einen Wechsel in die USA nur noch eine weitere Option zu geben. So wurde zuletzt immer wieder Interesse vom FC Dallas aus Texas an dem Ex-Bayern-Star vermeldet, der in Manchester noch einen Vertrag bis 2018 besitzt.