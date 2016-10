Serbien blufft vor Duell mit Österreich

Slavoljub Muslin stempelt Österreich als Favorit in Belgrad ab

Vor dem Duell in der WM-Qualifikation am Sonntagabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Belgrad hat Serbiens Teamchef Slavoljub Muslin versucht Österreich in Sicherheit zu wiegen. "Sie können die Favoritenrolle haben. Uns reicht es, Außenseiter zu sein", erklärte der 63-Jährige, dessen Truppe so wie die ÖFB-Elf nach zwei Spielen bei vier Punkten hält.

Ähnlich klang Kapitän Branislav Ivanović: "Das Match mit Österreich ist von unglaublicher Bedeutung für die ganze Qualifikation. Wir müssen eine große Dosis von Vorsicht, Achtung und Selbstvertrauen aufbringen, um ein positives Resultat zu erzielen", sagte der Chelsea-Verteidiger. "Ein Sieg wäre ein großer Schritt. Das Spiel könnte der entscheidende Augenblick für die beiden Mannschaften sein."

Besonderen Respekt bekundete Ivanović gegenüber Marko Arnautović, der bei Österreichs 2:2-Remis gegen Wales einen Doppelpack geschnürt hatte. "Ich habe große Achtung für Arnautović. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat er große Fortschritte gemacht, ist als Spieler gereift und war in manchen Momenten über dem Niveau der Mannschaft, in der er spielt", meinte er über den Stoke-Legionär. "Er kann das Spiel entscheiden und wird die größte Bedrohung für unser Tor sein."

