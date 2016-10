Transferoffensive: PSG heiß auf Coutinho

Coutinho soll bei PSG auf der Wunschliste stehen

In Paris läuten die Alarmglocken: Nach dem Abgang von "König Zlatan" läuft Serienmeister PSG den eigenen Ansprüchen in dieser Saison hinterher. Eine große Transferoffensive soll den Scheich-Klub wieder auf Kurs bringen.

Nur Platz drei in der Liga und schon nach acht Spielen so viele Niederlagen (2) wie in der gesamten Vorsaison nach 38 Partien: Sportlich läuft es bei Paris Saint-Germain in der aktuellen Spielzeit mehr als durchwachsen. Neu-Coach Unai Emery hat noch keinen Weg gefunden, die Abgänge von Zlatan Ibrahimović und David Luiz zu kompensieren. Diese Entwicklung sorgt jetzt offenbar dafür, dass die Macher im Hintergrund die nächsten millionenschweren Transfers planen. Ein Objekt der Begierde: Liverpools Coutinho.

Der brasilianische Spielmacher stand schon im letzten Sommer auf der Wunschliste der Franzosen. Die gebotenen 25 Millionen Euro waren dem Klub von Jürgen Klopp, der den Verbleib Coutinhos als Grundbedingungen für seine Unterschrift in Liverpool gefordert haben soll, allerdings zu wenig. Jetzt will Paris Saint-Germain kräftig nachlegen. Im Winter, spätestens im Sommer 2017 wollen die Hauptstädter angeblich 60 Millionen Euro für den Brasilianer mit dem begnadeten rechten Fuß bieten. Das berichtet die französische Plattform "Le10Sport".

Keine Wechselpläne bei Coutinho

Ob Liverpool den "kleinen Magier" bei einer Offerte in dieser Größenordnung ziehen lassen wird, ist allerdings fraglich. Und auch der Brasilianer selbst erklärte zuletzt, dass er sich an der Mersey sehr wohl fühlt. "Liverpool fühlt sich wie mein Zuhause an. Ich bin glücklich, habe mich eingelebt und mag die Stadt und die Leute", sagte Coutinho im Interview mit dem "Liverpool Echo".

Seine Entwicklung sei auch ein Verdienst von Jürgen Klopp, lobte der 24-Jährige. "Jürgen hat mir dabei geholfen, mich extrem weiterzuentwickeln. Ich mag es, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat mir viel Selbstvertrauen gegeben", so der Brasilianer. Klopp habe viel verändert, allen voran die Mentalität der Mannschaft. Deswegen sei der Deutsche so wichtig für Liverpool.

In Paris werden sie diese Aussagen gar nicht gerne hören. Viel spricht dafür, dass sich PSG bei der Suche nach einer neuen Gallionsfigur bei einem anderen Verein umschauen muss.