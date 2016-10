Riether: "Stehen voll hinter Weinzierl"

Sascha Riether stellt sich vor Markus Weinzierl

Nach dem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte ging es beim FC Schalke zwischenzeitlich schon wieder hoch her. Auch Trainer Markus Weinzierl bekam sein Fett weg und wurde angeblich von der Mannschaft kritisiert. Abwehrspieler Sascha Riether stellt sich nun vor den Coach und lobt dessen Arbeitsweise.

"Er ist ein Trainer, der eine gute Mischung hat zwischen hartem Durchgreifen und der nötigen Lockerheit. Und sein Training ist sehr gut", berichtete Riether in einem Fan-Interview der "WAZ" über die Besonderheiten des neuen Mannes an der Seitenlinie.

Trotz des desastösen Saisonstarts stellte sich der Außenverteidiger vehement vor seinen Trainer. "Obwohl unser Start nicht erfolgreich war, hat uns der Trainer auf jedes Spiel immer gut vorbereitet. Für ihn waren die ersten Wochen auch nicht einfach, weil Schalke gute Spieler verloren hat und viele neue gekommen sind – das musste sich erst einmal finden. Wir stehen auf jeden Fall total hinter dem Trainer, er macht seine Sache sehr gut", so der 33-Jährige, der in der laufenden Saison zwei Mal in der Liga und ein Mal im DFB-Pokal zum Einsatz kam.

Europapokal derzeit kein Thema

Der schwache Auftakt in die Saison mit fünf Niederlagen in den ersten fünf Spielen hat auch beim Routinier Spuren hinterlassen: "Diese Situation lässt keinen kalt, weil wir uns natürlich etwas ganz anderes vorgenommen haben. Nach dem Sieg gegen Gladbach sind uns allen Steine vom Herzen gefallen – ich hoffe, dass wir damit die Wende geschafft haben und es jetzt endlich bergauf geht."

Vom ursprünglichen Ziel, einem Platz im Europapokal, hat sich der Außenverteidiger zumindest vorübergehend verabschiedet. "Die Saison ist noch lang, wir hoffen alle, dass am Ende noch ein gutes Ergebnis herausspringen kann. Im Moment tun wir aber gut daran, wenn wir uns darauf konzentrieren, wie wir aus der aktuellen Lage wieder herauskommen."