Djourou plant Blitz-Comeback

Johan Djourou will schon gegen Gladbach zurückkehren

Aufatmen beim HSV: Nachdem sich Innenverteidiger Johan Djourou vor dem Spiel gegen Hertha BSC verletzte und den Hamburgern im Duell gegen die Hauptstädter nicht zur Verfügung stand, deutet sich nun eine schnelle Rückkehr an.

Laut eigener Aussage will der Schweizer schon zum kommenden Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder im Kader der Rothosen stehen. "Ich habe in den letzten Tagen gut gearbeitet. Es geht schon viel besser", so der 29-Jährige, der ergänzte: "Gladbach ist mein Ziel."

Vor der Partie in Berlin hatte sich der HSV-Kapitän eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Trainer Markus Gisdol rechnete mit einer längeren Ausfallzeit und sagte, es handele sich sogar "um etwas mehr als eine Zerrung". Diese Befürchtung hat sich nun offenbar doch nicht bestätigt.