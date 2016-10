Tottenham heiß auf Real-Spielmacher

Isco ist bei den Königlichen nicht gesetzt

Real Madrids Isco wird in dieser Saison nicht wirklich glücklich. Unter Zinédine Zidane haben meist andere den Vortritt auf seiner Wunschposition im Mittelfeld. Möglich wäre deshalb im Winter ein Wechsel auf die Insel. Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino würde den quirligen Spanier mit Kusshand an die Themse locken, weiß das spanische Fachblatt "Marca" zu berichten.

Klub-Boss Daniel Levy soll sich zur Verpflichtung des Spaniers bereits positiv gezeigt haben. Allerdings sei sein Verhältnis zu den Verantwortlichen bei Real Madrid nach den Wechseln von Luca Modrić und Gareth Bale nicht unbedingt das beste. So zäh wie vor allem der Transfer von Bale zu den Königlichen war, so schwierig könnten sich auch die Gespräche über Isco darstellen.

Der Mittelfeldspieler selbst bekräftigte gegenüber der "Marca" unlängst, er wolle sich bei Real Madrid durchbeißen, hätte aber auch kein Problem damit, eine neue Herausforderung zu suchen. Die Zeichen stehen also auf Abschied.

"Am Ende ist es so, dass weder Ancelotti, noch Benítez, noch Zidane den Star-Spieler in mir sehen. Ich bin dafür verantwortlich und muss mich verbessern", so der 14-fache Nationalspieler selbstkritisch. Es sei seine eigene Schuld gewesen, dass er in den letzten Spielen nicht gesetzt war. 2013 wechselte der 24-Jährige für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro von Malaga nach Madrid. Gut möglich, dass bald der nächste Wechsel bevorsteht.