Schipplock schießt Darmstadt zum Kantersieg

Sven Schipplock traf gegen Aschaffenburg vierfach

Angeführt von einem überragend aufgelegten Sven Schipplock hat der SV Darmstadt sein Testspiel gegen den Bayernligisten Viktoria Aschaffenburg souverän gewonnen.

Der aktuell vom Hamburger SV nach Darmstadt ausgeliehene Stürmer trug sich im Test des Bundesligisten gleich vierfach in die Torschützenliste ein und hatte damit großen Anteil am 7:0-Sieg der Südhessen.

Abpfiff! Die #Lilien gewinnen das Testspiel beim SV Viktoria Aschaffenburg mit 7:0! pic.twitter.com/7EnkmDriUh — SV Darmstadt 98 (@sv98) 8. Oktober 2016

Der SVD brauchte rund eine Viertelstunde, um ins Spiel zu kommen, schlug dafür aber postwendend zu. Nach einer Flanke von Immanuel Höhn köpfte Schipplock ohne Mühe zum 1:0 ein (16.). Zehn Minuten später war der Stürmer erneut zur Stelle und besorgte per Kopf auf Vorlage von Peter Niemeyer das 2:0 (26.). Wenige Minuten vor der Pause setzte Denys Oliynyk zu einem Solo an, drang in den Strafraum ein und wurde gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte erneut Sven Schipplock (44.), der in der Bundesliga noch immer auf seinen ersten Treffer warten muss.

Nach dem Seitenwechsel machten die Lilien mit dem unterklassigen Gegner kurzen Prozess. Antonio Čolak (52.), Schipplock per Abstauber zum Vierten (59.) sowie Dominik Stroh-Engel (75.) und Denys Oliynyk (88.) stellten schließlich den 7:0-Endstand her.

SV Darmstadt: Heuer Fernandes (46. Berezovskyi) - Guwara, Milošević (46. Heller), Sulu (46. Jungwirth), Gondorf, Obinna, Sirigu, Niemeyer (46. Čolak), Höhn, Oliynyk, Schipplock (68. Stroh-Engel)