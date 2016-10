Noten: Topwerte für Müller, Özil & Co.

Thomas Müller (r.) und Mesut Özil wussten zu gefallen

Nach dem 3:0 zum Quali-Auftakt gegen Norwegen ließ die deutsche Mannschaft gegen Tschechien ebenfalls ein 3:0 folgen. Dabei stach vor allem die Offensive heraus. Die Noten zum Spiel.

Tor

Manuel Neuer: Die deutsche Nummer eins hätte bis zur 62. Minute den besten oder schlechtesten Tag seiner Laufbahn haben können, man hätte es nicht gemerkt. Dann zündete Bořek Dočkal eine unfassbare Rakete, die Neuer locker und leicht entschärfte. Kurz: Kaum gefordert, aber da. Note: 2,0

Abwehr

Jonas Hector (bis zur 68. Minute): Der Kölner machte nicht das beste Spiel seiner Nationalmannschaftslaufbahn, drehte im zweiten Durchgang dann aber auf, setzte in der 62. Götze in Szene und bereitete das 3:0 durch Müller sehr stark vor. Kurz darauf war dann jedoch Schluss, als Höwedes den Platz des 26-Jährigen übernahm. Note: 3,0

Jérôme Boateng: Nach kurzer Eingewöhnungsphase war Boateng bei seinem Comeback im DFB-Dress spätestens in der 22. Minute wieder der Alte, als er einen seiner brillanten langen Bälle aus dem Fuß zauberte und butterweich in den Lauf von Götze schaufelte. Defensiv mit gewohnt starkem Stellungsspiel, teilweise mit sonst seltenen leichten Ballverlusten. Biss scheinbar angeschlagen auf die Zähne und spielte durch. Note: 2,0

Mats Hummels: Wirkte von Beginn an hellwach und untermauerte dies auch mit starken Aktionen. So zum Beispiel in der zwölften Minute mit einer bärenstarken Grätsche gegen Vydra oder einem zu unrecht zurückgepfiffenen Zuckerpass in den Lauf von Götze (29.). Alles in allem ohne Fehl und Tadel. Note: 1,5

Joshua Kimmich: Der Bayern-Youngster agierte wenig überraschend weniger offensiv als zuletzt im Verein unter Carlo Ancelotti. Bei seinen Vorstößen über die rechte Seite fehlte dem 21-Jährigen in seinem siebten Länderspiel allerdings teilweise auch etwas das Glück und die Genauigkeit. Hatte seinen großen Auftritt in der 49. Minute, als er das 2:0 durch Kroos auflegte. Defensiv kaum gefordert. Note: 3,5

Benedikt Höwedes (ab der 68. Minute): Tauchte nach seiner Einwechslung zweimal in ungewohnter Rolle im Strafraum der Tschechen auf (80./90.), ließ neu entdeckte Vollstreckerqualitäten aber vermissen. Sonst unauffällig. Note: 3,0

Mittelfeld

Sami Khedira: Ließ defensiv nichts anbrennen und machte seine Zentrale dicht. Für große Glanzlichter musste und konnte der Italien-Legionär allerdings nicht sorgen. Note: 3,5

Mesut Özil: Der Arsenal-Spielmacher zeigte sich von Beginn an in guter alter Zehner-Manier, streichelte das Leder nach Belieben zu seinen Nebenmännern und setzte sie in der Offensive wie beim 1:0 von Müller gut in Szene. Insgesamt ein absoluter Aktivposten. Note: 1,5

Toni Kroos (bis zur 76. Minute): Mimte den gewohnten Ballverteiler in der Mittelfeldzentrale. Im ersten Halbzeit kaum mit offensiven Akzenten, im zweiten Durchgang dann mit dem ganz feinen Füßchen bei seinem platzierten Fernschuss zum 2:0. Note: 2,5

Julian Draxler (bis zur 80. Minute): Mit guten Szenen im Angriffsspiel, leider ohne Glück im Abschluss. Erst rauschte das Leder knapp am Tor vorbei, dann verpasst er nach starker Vorarbeit von Götze in der 38. Minute aus kurzer Distanz das 2:0. In der 58. Minute glänzte der Wolfsburger zudem als Vorbereiter, als Özil seine Vorarbeit nicht im Kasten der Tschechen unterbringen konnte. Insgesamt dennoch durchweg ein belebendes Element des DFB-Spiels. Note: 2,5

İlkay Gündoğan (ab der 76. Minute): Toller Pass auf Höwedes in der 80. Minute, den dieser nicht ganz kontrollieren konnte. (ohne Note)

Julian Brandt (ab der 80.): Nach seiner Einwechslung lauffreudig, aber unauffällig. (ohne Note)

Sturm

Mario Götze: Ließ einen aussichtsreichen Tempogegenstoß der DFB-Elf in der fünften Minute mit einem schlampigen Zuspiel im Nichts versanden, steckte danach aber nicht den Kopf in den Sand und sorgte immer wieder für Gefahr in Strafraum der Gäste. Seine stärkste Szene war die Vorarbeit für Draxler in der 38 Minute. Note: 2,5

Thomas Müller: Behielt beim 1:0 eiskalt die Nerven, hätte in der 25. noch erhöhen können, tat dies dann mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute und scheiterte kurz vor dem Schluss nur an einem überragenden Reflex von Keeper Vaclík. Knüpfte damit an seine Gala aus dem Quali-Auftakt gegen Norwegen an. Bisherige Ausbeute: Vier Tore, ein Assist. Note: 1,0