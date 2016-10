Neue Verträge für Klopps Star-Duo?

Coutinho (l.) und Lallana: In Topform für die Reds

Mit insgesamt elf Torbeteiligungen in den ersten sieben Premier-League-Spielen stehen Philippe Coutinho und Adam Lallana sinnbildlich für den Aufschwung beim FC Liverpool.

Logisch, dass das Duo längst das Interesse vieler europäischer Spitzenvereine geweckt hat. So war der französische Serienmeister Paris St. Germain schon im Sommer an Coutinho dran, wird wohl für den Winter ein neues Mega-Angebot für den Brasilianer in Richtung Anfield Road abgeben. Auch der FC Barcelona soll nach einem Berichte der englischen Zeitung "Sunday People" zufolge an dem 24-Jährigen dran sein. Auch Mittelfeldkollege Adam Lallana wurde zuletzt mehrfach mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht.

Für die Reds von Teammanager Jürgen Klopp offenbar Grund genug, den beiden schon in Kürze deutlich verbesserte Arbeitspapiere anzubieten. Wie die "Sunday People" berichtet, sollen sowohl Coutinho (Vertrag bis 2020) als auch Lallana (Vertrag bis 2019) vorzeitig ihre Verträge beim FC Liverpool verlängern. Damit soll verhindert werden, dass erneut große Leistungsträger und Spielerpersönlichkeiten dem Verein den Rücken kehren. In den letzten Jahren haben die Reds viele Topstars wie Fernando Torres, Luis Suárez oder Raheem Sterling stets an größere Klubs abgeben müssen.

Klopp: Große Worte für Nachbarn Lallana

Der deutsche Coach Jürgen Klopp weiß, was er an seiner kreativen Schaltzentrale hat, fand nach den letzten Erfolgserlebnissen in der Liga große Worte für das Duo. So meinte Kloppo zuletzt etwa über den 28-jährigen Lallana: "Ein toller Spieler! Er ist wirklich gut, kann verschiedene Positionen spielen und ist mental stark. Er ist sehr wichtig für die Mannschaft sowohl als Spieler als auch als Typ." Lallana ist in Liverpool übrigens sogar der Nachbar des Ex-BVB-Trainers.

Die beiden offensiven Mittelfeldkräfte haben in dieser Saison maßgeblichen Anteil daran, dass der Merseyside-Klub besonders im Spiel nach vorne wieder zu den besten Mannschaften der Premier League zählt. So haben der Brasilianer und der Engländer in sieben Ligaspielen bereits 25 Torchancen kreiert und waren an mehr als der Hälfte der LFC-Treffer direkt beteiligt.