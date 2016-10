Italiener pfeift DFB-Team gegen Nordirland

Tagliavento pfeift Deutschland gegen Nordirland

Der Italiener Paolo Tagliavento pfeift das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag in Hannover gegen Nordirland.

Mit dem 44 Jahre alten Frisör hat die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In der EM-Qualifikation gab es 2011 ein 6:2 gegen Österreich, ein Länderspiel gegen Frankreich 2012 ging dagegen mit 1:2 verloren.

Deutschland führt nach den Siegen in Norwegen und gegen Tschechien (beide 3:0) die Gruppe C vor Aserbaidschan (beide 6 Punkte) an. Nordirland ist mit vier Zählern Dritter.