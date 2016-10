U21 reist ohne Werner nach Österreich

Timo Werner fehlt dem DFB-Team gegen Österreich

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in ihrem letzten EM-Qualifikationsspiel auf Timo Werner verzichten. Der RB-Leipzig-Stürmer ist leicht angeschlagen und sagte für die Begegnung gegen Österreich am Dienstag in St. Pölten ab.

Verzichten muss DFB-Trainer Stefan Kuntz, dessen Team das Ticket für die Endrunde 2017 in Polen bereits sicher hat, zudem auf Matthias Ginter (Borussia Dortmund) und Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), die schon zuvor wie abgesprochen abgereist waren. Der Kader der U21 für das Spiel in Österreich besteht somit aus 19 Spielern.