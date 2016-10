BVB & Schalke im Wettbieten um Meïté?

Soualiho Meïté soll bei Borussia Dortmund und Schalke auf dem Zettel stehen

Noch ist der 22-jährige Franzose Soualiho Meïté nur Experten ein Begriff. Das könnte sich bald ändern. Angeblich denken nicht nur zahlreiche Premier-League-Vereine, sondern auch zwei Bundesligisten über die Verpflichtung des Youngsters nach.

Laut Informationen des englischen "Mirrors" soll der defensive Mittelfeldspieler sowohl in Gelsenkirchen als auch ein paar Kilometer weiter östlich in Dortmund Interesse geweckt haben. Wie, wann, warum und zu welchen Konditionen ein Transfer in die Bundesliga zustande kommen könnte, lässt das Boulevardblatt offen, spekuliert aber über eine Ablöse in Höhe von rund sechs Millionen Pfund (ca. 6,6 Mio. Euro).

Als mehr oder weniger verbrieft gilt das Interesse zahlreicher englischer Vereine. So sollen mit dem FC Liverpool, Everton und West Ham gleich drei Klubs aus der englischen Liga auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden sein und ihn genauer beobachten. Meïté gilt als technisch beschlagener, kraftvoller und athletischer Spieler, der in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende angekommen ist.

Für 1,3 Mio. nach Lille

Aktuell läuft der geborene Pariser, der noch bis 2018 an den OSC Lille gebunden ist und mit 18 Jahren sein Debüt in der zweiten französischen Liga gab, in der ersten belgischen Liga für den SV Zulte Waregem auf. Dort avancierte er seit seiner Ankunft im Februar 2016 direkt zum Stammspieler.

Dem OSC Lille winkt im Falle eines Verkaufs ein durchaus lukratives Geschäft. 2013 hatte die "Doggen" für Meïté lediglich 1,3 Millionen Euro nach Auxerre überwiesen. Eine vergleichsweise geringe Summe, die bei einem Weiterverkauf des siebenfachen U-Nationalspielers sicher getoppt werden würde.