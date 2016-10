Bayern: Gelson Martins ein Thema?

Gelson Martins soll ein Thema beim FC Bayern sein

Unlängst wurden Gerüchte laut, beim FC Bayern würde langsam aber sicher die Einsicht reifen, dass Youngster Kingsley Coman doch keine Zukunft an der Säbener Straße hat. Ein möglicher Ersatz für den Franzosen ist bereits in der Verlosung.

Laut "calciomercato" soll der auf den kapverdischen Inseln geborene Portugiese Gelson Martins in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gerückt sein. Allerdings steht Martins noch bis 2019 bei Sporting Lissabon unter Vertrag. Demnach müssten die Münchner die im Kontrakt fest verankerte Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro zahlen, wenn sie den Flügelspieler tatsächlich holen wollen. Eine Weiterverpflichtung Comans würde den FCB dagegen "nur" rund 20 Millionen Euro kosten.

Der 21-jährige Martins hält sich zu den Spekulationen zurück, sagt lediglich: "Im Moment denke ich nur an Sporting, weil ich hier noch einen Vertrag habe." Sollte sich der portugiesische Nationalspieler dennoch zu einem Wechsel entscheiden, stünden ihm offenbar zahlreiche Optionen offen. So sollen neben dem FC Bayern auch die Schwergewichte aus Manchester und Madrid an ihm interessiert sein.

Martins trägt seit seiner Jugend das Sporting-Trikot und schaffte in der vergangenen Saison den Sprung in die erste Mannschaft. Mit 36 Erstliga- und 40 Zweitligaeinsätzen verfügt er bereits in seinen jungen Jahren über viel Erfahrung.