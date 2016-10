Österreich verliert in Serbien 2:3

Serbien jubelt - Österreich versteht die Welt nicht mehr

Österreich verliert das Auswärtsspiel in der WM-Qualifkation in Belgrad gegen Serbien mit 2:3. Eine schwache Abwehrleistung sorgte in einer temporeichen Partie dafür, dass Tore von Sabitzer und Janko nicht zu einem Punktgewinn reichten. Die Treffer der Serben erzielten Mitrovic und Tadic.

Bis zuletzt wurde gehofft, etwas mehr als eine Stunde vor Anpfiff war dann gewiss: Die etatmäßige Nummer ein Robert Almer konnte wegen einer hartnäckigen Verhärtung der Wadenmuskulatur nicht das österreichische Tor hüten. Vertreten wurde der 32-Jährige von Ramazan Özcan, der zu seinem neunten Länderspieleinsatz kam.

Lediglich der Verletzungsteufel konnte Marcel Koller zu Umstellungen zwingen. Ansonsten setzte der ÖFB-Teamchef auf jene Spieler, die schon beim 2:2 gegen Wales begonnen hatten. Kevin Wimmer durfte sich erneut als Linksverteidiger versuchen. Marcel "Mentalitätsmonster" Sabitzer vertrat den verletzten Martin Harnik wie schon in Wien am rechten Flügel.

Serbiens Teamchef Slavoljub Muslin schickte seine Mannschaft wie erwartet mit einer Dreierabwehr auf das Feld, wechselte aber auf drei Positionen das Personal. Jagoš Vuković, Nemanja Gudelj und Andrija Pavlović standen beim 3:0 Sieg gegen Moldau noch in der Startelf. Gegen Österreich wurden sie durch Stefan Mitrovič (IV), Ljubomir Fejsa (ZMF) und Aleksandar Mitrović (ST) ersetzt.

Blitzstart im Marakana

Aleksandar Mitrović war es auch, der sich als Goldgriff für die Serbien erwies. Sein Hechtkopfball in der 4. Minute verfehlte das Ziel noch, wenige Augenblicke später sorgte der Newcastle-Legionär für die frühe Führung. Rukavina hatte am rechten Flügel, Tadić mit einem Fersler bedient.. Der steckte im Strafraum zu Mitrović durch, der Özcan aus kurzer Distanz keine Chance ließ (6.).

Österreich tat sich im Spielaufbau schwer, kam erst durch Marko Arnautovic zum Abschluss. Der Sohn eines Serben und einer Österreicherin verzog über das Tor (9), weil das Spielgerät über den Rist rutschte. Die zweite Torchance zappelte dann aber auch beim ÖFB-Team im Netz. Sabitzer nutzte nach einem Patzer der Serben nach einem Einwurf von Florian Klein und versenkte den Ball mit einem Flachschuss ins lange Eck (16.).

Marc Janko hätte nachlegen können, striff die Klein-Flanke aber nur (20.). Dann war wieder Serbien am Zug und bestrafte die zahlreichen Unsicherheiten der Österreicher blitzschnell. Kapitän Julian Baumgartlinger verlor ein Duell im Mittelfeld, mit nur einem Pass war die ÖFB-Defensive ausgehebelt. Der Ball landete am rechten Flügel bei Tadic. Mitrović nickte die Flanke zum 2:1 ins Tor (23.)

Die Chance auf den erneuten schnellen Ausgleich ließ Marcel Sabitzer liegen. Janko bediente den Leipzig-Legionär, der schließlich im Eins-gegen-Eins an Vladimir Stojković scheiterte (25.). Özcan tat es dem Keeper der Serben gleich und behielt gegen Tadic dann in einer ähnlichen Szene die Überhand (28.).

Zahlreiche Chancen

Die temporeiche Partie wurde ruppiger. Der schwedische Schiedsrichter Jonas Erikson musste gegen Tadić, Luka Milivojević und Baumgartlinger gleich drei Mal zur Gelben Karte greifen. Chancen gab es dann auch wieder auf beiden Seiten. Kostic prüfte Özcan aus der Distanz, Arnautović tanzte im serbischen Strafraum durch, setzte seinen Schuss aber neben die kurze Ecke (41.). Kurz vor der Pause konnte das ÖFB-Team sich bei Ramazan Özcan bedanken, nicht mit einem noch höheren Rückstand in die Kabine gehen musste: Dragović klärte dann eine Flanke genau vor die Füße von Kostić, der Tormann war bei dessen Schuss auf dem Posten (45.).

Hälfte zwei begann mit einem Alaba-Freistoß, der für Stojković keine große Herausforderung darstellte. Es folgte ein weiterer Schockmoment: Arnautovic wand sich auf dem Rasen vor Schmerzen, konnte nach Behandlung aber weitermachen.

Flanke von rechts. Kopfball aus kurzer Distanz, wenn ein Spielzug funktioniert wird er wiederholt. Tadić flankte auf Mitrović. Diesmal konnte Özcan den Kopfball-Aufsitzer mit einem Reflex abwehren (52.).

Sehenswert war Arnautovic’ Versuch Stojković zu düpieren. Er verlängerte einen weiten Ball von Alaba mit dem Rücken zum Tor mit dem Kopf, traf nur die Stange. Arnautović stand dabei aber im Abseits.

Am anderen Ende des Spielfelds sorgte Aleksandar Mitrović für einen Tumult. Der serbische Stürmer hielt sich nachdem Baumgartlinger verletzt zu Boden ging nicht ans Fair Play, lief Slalom durch die Reihen der Österreicher, die den Schuss gerade noch blocken konnten. Dragović las seinem Gegenspieler gründlich die Leviten.

Kurioser Ausgleich

Der Kapitän hingegen musste vom Feld, für ihn kam Ilsanker. In der 63. Minute durften die paar hundert mitgereisten österreichischen Fans im halbvollen Marakana den Ausgleich bejubeln. Allerdings hätte dieser nicht zählen dürfen. Arnautovic, der im Abseits stand, scheiterte zunächst an Stojkovic, Janko verwertete den Abstauber. Die Fahne des Assistenten blieb unten.

Der Basel-Legionär setzte mit seinem 28. Tor im Teamdress seine unglaubliche Auswärtsserie in der Qualifikation fort. Der Stürmer hatte schon in der EM-Quali an allen Spielorten getroffen, in der WM-Quali nach Tiflis nun auch in Belgrad (63.).

Junuzovic musste gleich darauf für Alessandro Schöpf weichen, im Mittelpunkt stand aber wieder Özcan. Der mit einer Glanzparade gegen Mitrovic einen erneuten Rückstand verhinderte (65.). Mit Dragovic, der offenbar Rückenprobleme hatte, musste ein weiterer Österreicher vom Feld und wurde durch Sebastian Prödl ersetzt. Eine Flanke von Schöpf fand keinen Abnehmer, den Konter machte erst ein Tackling im Strafraum von Ilsanker zunichte. Dann war es aber wieder soweit, Serbien erhöhte abermals: Dusan Tadic wurde im Sechzehner von Kolarov bedient, ließ Wimmer stehen und zog ab.(75.).

Serbien feierte den dritten Treffer schon wie die Vorentscheidung. Gegessen war der Kas aber noch lange nicht, die Partie blieb spannend. Arnautović entwischte seinem Gegenspieler, setzte den Ball aber weit über das Tor (81.). Die Gastgeber machten hinten dicht, stellten die österreichische Defensive aber auch in der Schlussphase vor große Probleme. Ein Seitenwechsel im Strafraum auf rechts zu Tadic, der legte ab zu Nemanja Gudelj, der für Mitrović gekommen war. Der jagte den Ball aber weit über das Tor (89.).

"Auf Wiedersehen" hallte es von den Rängen. Trotz großer Bemühungen auf den Ausgleich, reichte es weder für Janko noch für Arnautović und Schöpf, der aus kurzer Distanz die wohl beste Chance hatte. Österreich musste sich trotz zwei erzielter Tore mit leeren Händen auf die Heimreise begeben. Schuld daran waren teils haarsträubende Unsicherheiten in der Abwehr, die längst nicht mehr das Glanzstück wie zu EM-Quali-Zeiten ist.

Österreich hält nun weiter bei vier Punkten und ist aktuell Vierter hinter Serbien und Irland (je sieben) und Wales (fünf). Sieben Spiele oder 630 Minuten bleiben noch, um den Weg nach Russland zur WM-Endrunde zu beschreiten.

Weiter geht es für das österreichische Nationalteam in der WM-Qualifikation mit einem Heimspiel gegen Irland am 12. November (ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker). Drei Tage später folgt ebenfalls in Wien der freundschaftliche Test gegen die Slowakei.

Sebastian Kelterer, weltfussball.at aus Belgrad