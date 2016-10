Bender: Dembelé bringt "ein neues Niveau" mit

Bender lobt den BVB und die Neuzugänge

Sven Bender kann beim BVB zur Zeit verletzungsbedingt keine Rolle spielen, arbeitet aber akribisch auf sein Comeback hin. Er lobt die Spielweise des neuen Teams.

"Was ich bisher gesehen habe, war eindrucksvoll, trotz des einen oder anderen Rückschlages", sagte Bender im "kicker". "Wir spielen extrem dominant, wir schlagen ein unglaubliches Tempo über die Außen an." Der Defensiv-Spezialist glaubt, dass es für die Gegner immer schwerer wird, gegen die Borussia zu spielen und zu bestehen, wenn seine Kollegen das eigene Spiel noch weiter perfektionieren.

Mit seinen 27 Jahren fühlt sich der Silbergewinner von Rio "im besten Fußballer-Alter". Dass in Dortmund mittlerweile jede Menge junge Talente spielen, wie Ousmane Dembelé, Emre Mor, Christian Pulisic oder Felix Passlack findet Bender klasse. "Ich kann mich glücklich schätzen, mit solchen Jungs zu trainieren. Da wächst eine spannende Generation von bemerkenswert fitten Spielern nach", betonte er und fügte hinzu, dass es ihn freuen, dass der BVB es geschafft habe, diese Talente zu entdecken und für den Verein zu gewinnen. "Da muss man den bei uns für solche Transfers verantwortlichen Leuten schon gratulieren."

Vor allem Dembelés Fähigkeiten haben es dem Verteidiger angetan. "Ich konnte mich vor Olympia in der Vorbereitung mit dem BVB im Eins-gegen-eins davon überzeugen, was er draufhat", schwärmte er, "Ousmane hat diese Eins-gegen-eins-Duelle bei uns noch einmal auf ein neues Niveau gehoben."

Kommt Bender noch vor Weihnachten zurück?

Aufgrund einer Knöchelverletzung muss Bender allerdings weiter pausieren, auch wenn es für ihn "schöner wäre, wieder mitzuwirken". Fast zwei Monate fehlt der Olympia-Zweite seinem Verein nun schon und noch ist kein Ende in Sicht. "Ich trage einen speziellen Schuh zum Gehen. Belasten darf ich den Fuß noch nicht", teilte der 27-Jährige mit. "Am Dienstag folgt die nächste Untersuchung. Vielleicht kriege ich dann das Okay, mit dem Training zu beginnen."

Den Einsatz im Finale von Rio bereut der Dortmunder im Nachhinein nicht, auch wenn er angeschlagen ins Spiel ging und sich seine Verletzung am Fuß dadurch höchstwahrscheinlich verschlechterte. "Die Chance, ein olympisches Finale im legendären Maracanã gegen Brasilien spielen zu können, hat man auch nicht jeden Tag. Ich weiß nicht, wie viele Highlights in meiner Karriere noch auf mich warten. Deswegen war es die richtige Entscheidung, dieses Highlight mitzunehmen."

Im BVB-Lazarett verbringt Bender viel Zeit mit den Langzeitverletzten Erik Durm und Marco Reus. Über die Verletzungen reden die drei allerdings wenig, "weil es sich für jeden schlecht anfühlt, wenn er länger ausfällt." Gemeinsam bringen sich die BVB-Akteure in der Reha wieder auf Bundesliga-Niveau. "Wir kriegen es immer alle hin, aber es ist ein riesiger Kraftakt - gerade, wenn man wie Marco oder ich schon häufiger Verletzungen hatte." Als Rückkehr-Zeitpunkt peilt der 27-Jährige die Hinrunde an. "Das ist mein Ziel, hängt aber davon ab, wie der Knochen bei der Untersuchung aussieht und wie mein Empfinden ist."