Djourou hat Grund für Verletzungen gefunden

Djourou will wieder zurück auf den Platz

In Hamburg soll alles besser werden, vor allem die Abwehr-Arbeit. Dabei soll Johan Djourou helfen. Der geplagte HSV-Kapitän hat mittlerweile die Gründe für seine zuletzt häufigen Verletzungen ausgemacht.

Weil Djourou im Frühjahr rechtzeitig zur Europameisterschaft fit werden wollte, habe er damals einen Virusinfekt nicht richtig auskuriert. Im Rekordtempo wollte er zurückkehren, um den Hanseaten in der Liga zu helfen und danach für die Schweiz beim großen Turnier in Frankreich mitzuwirken. Den Preis für dieses Vorgehen zahlte er dann jedoch nach der EURO 2016. "Ich konnte durch die EM nicht richtig regenerieren, der Virus war nie komplett auskuriert", sagte er im "kicker".

Djourou hat erkannt: "Der Körper merkt sich die Kleinigkeiten und sendet Signale." Auf dem Trainingsplatz hat der Mannschaftsführer jedoch "zuletzt Fortschritte gemacht", es geht ihm schon besser. "Ich will in Mönchengladbach auflaufen und bin optimistisch. Ich spüre, dass es wieder bergauf geht", gab der 29-Jährige bekannt. HSV-Coach Markus Gisdol wird froh sein, dass er auf der Innenverteidiger-Position wieder mehr Auswahl hat, nachdem Djourou-Ersatz Cleber in den letzten Partien wackelte.