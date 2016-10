Netzer sicher: "Der HSV steigt nicht ab"

Der HSV ist für Günter Netzer (l.) kein Abstiegskandidat

Ex-Manager Günter Netzer glaubt trotz der Krise beim Hamburger SV nicht an einen Abstieg des Traditionsklubs aus der Bundesliga.

"Es sieht nicht schön aus. Das ist wahr. Traurig, was in den letzten Jahren passiert ist. Doch ich bin sicher, dass der HSV nicht absteigen wird", sagte Netzer der "Bild": "Ich denke, dass man in Hamburg durch die Jahre im Existenzkampf viel Erfahrung gesammelt hat und weiß, wie man da rauskommt. Ein Abstieg wäre wirklich fürchterlich."

Unter dem Manager Netzer erlebte der HSV zwischen 1978 bis 1986 die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte mit drei Meistertiteln (1979, 1982, 1983) sowie dem Triumph im Europapokal der Landesmeister (1983).

Derzeit liegen die Hanseaten vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr) mit nur einem Punkt aus sechs Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. "Die Kontinuität bei der Borussia sollte den Hamburgern ein Vorbild sein. Das ist sicherlich ein wichtiger Mosaikstein für den Erfolg", sagte Netzer, der als Spieler bei den "Fohlen" seine beste Zeit hatte.