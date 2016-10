Klose? Kurányi? Wilde Gerüchte bei SSC Napoli

Gibt's noch mal das Serie-A-Comeback für Miroslav Klose?

Am Samstag riss sich Arkadiusz Milik im WM-Qualifikationsspiel seiner polnischen Nationalmannschaft gegen die Auswahl Dänemarks das Kreuzband und wird wohl mehr als ein halbes Jahr ausfallen. Sein Klub SSC Napoli reagierte geschockt - und will kurzfristig Lösungen präsentieren.

In italienischen Medien wird wild über mögliche Alternativen spekuliert. Vor allem der derzeit vertragslose Stürmer-Oldie Miroslav Klose soll im Fokus des italienischen Vizemeisters stehen. So schreibt der "Corriere dello Sport", dass sich die napolitanischen Klubverantwortlichen ernsthaft mit dem Weltmeister beschäftigen. Der 38-Jährige kann bereits auf fünf Jahre Serie-A-Erfahrung zurückblicken. Für den Hauptstadtverein Lazio Rom lief der WM-Rekordtorschütze in 139 Ligaspielen auf und traf dabei 54 Mal.

Klose genießt in Italien einen ausgezeichneten Ruf und hatte sich noch offengelassen, seine Karriere doch noch ein weiteres Jahr fortzusetzen. Angebote aus Australien, China und sogar Spanien (La Coruña) hatte er zuletzt ausgeschlagen. Im Trikot der Römer traf Klose in sechs Ligaspielen immerhin zwei Mal gegen den SSC Napoli, der nun zur letzten Profistation des Pfälzers werden kann.

Kurányi ebenfalls eine Option

Der ehemalige Bayern-Stürmer ist aber längst nicht der einzige große Name, der in Neapel offensichtlich als mögliche Übergangslösung und Milik-Ersatz auf dem Zettel steht. Auch die derzeit vereinslosen Offensivstars Emmanuel Adebayor, Dimitar Berbatov und Marouane Chamakh könnten laut italienischen Medienberichten noch Thema werden.

Und sogar Ex-Nationalspieler Kevin Kurányi könnte beim Tabellenzweiten der Serie A eine Option werden. Laut "Football Italia" hat sich Neapel auch mit dieser Option bereits beschäftigt. Auch der 34-Jährige ist derzeit vereinslos. In der letzten Bundesligasaison stand er noch bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag, kam in 14 Ligaeinsätzen aber zu keinem Treffer. Aktuell hält sich Kurányi bei den Stuttgarter Kickers fit und könnte sich eine Rückkehr ins Profigeschäft sicher sofort vorstellen.