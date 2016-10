Erhöhte Sicherheitskontrollen in Hannover

Im November 2015 war das geplante Spiel gegen die Niederlande in Hannover abgesagt worden

Die Polizei Hannover hat für das Länderspiel von Weltmeister Deutschland gegen Nordirland am Dienstag (20:45 Uhr) starke Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Das WM-Qualifikationsspiel wird zwar nicht als Risikospiel eingestuft. Doch elf Monate nach der kurzfristigen Absage der Partie gegen die Niederlande wegen einer akuten Terrorwarnung wird Sicherheit rund um das Stadion in Hannover groß geschrieben.

"Im Lichte der Ereignisse von damals hat das Spiel eine besondere Bedeutung. Wir erwarten keine körperlichen Auseinandersetzungen der Fußballfans. Dennoch wird es umfangreiche Einlasskontrollen geben", berichtete Polizeisprecherin Martina Stern. "Wir haben auch Sprengstoffhunde im Einsatz. Zudem kommen szenekundige Beamte aus Nordirland nach Hannover", ergänzte Stern. Angaben über die Zahl der eingesetzten Beamten machte die Polizei nicht.

Vor fast einem Jahr war am 17. November 2015 das geplante Länderspiel der DFB-Auswahl gegen die Niederlande in Hannover von der Polizei abgesagt worden. Vier Tage nach den verheerenden Anschlägen in Paris hatte es Hinweise auf eine Bombe in der HDI-Arena gegeben. Neben dem Fußballspiel wurden auch Musikveranstaltungen in der Nähe des Bahnhofs Hannover abgesagt.