Dembélé: "Spiele eines Tages bei Barça"

Ousmane Dembélé spielt seit dem Sommer in Dortmund

Die Verpflichtung von Ousmane Dembélé im vergangenen Sommer hat sich bislang als absoluter Glücksgriff für Borussia Dortmund erwiesen. Für den 19-Jährigen selbst ist der BVB aber offenbar nur ein weiteres Karrieresprungbrett.

So träumt Dembélé, der zu dieser Saison für 15 Millionen Euro von Stade Rennes nach Dortmund wechselte und als absolutes Top-Talent gilt, bereits von der spanischen Primera División - genauer gesagt vom FC Barcelona. "Eines Tages werde ich bei Barça spielen", wird der französische U-Nationalspieler in der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" zitiert.

Bereits in diesem Sommer soll es intensiven Kontakt zwischen Dembélé und dem katalanischen Weltklasse-Verein gegeben haben. Es soll laut "Mundo Deportivo" sogar ein konkretes Angebot des FC Barcelona für den Hochgeschwindigkeitsfußballer gegeben haben. Dembélé entschied sich aber bewusst gegen einen Wechsel in La Liga und für den Transfer ins Ruhrgebiet. Beim BVB wolle er sich in der kommenden Zeit die notwendige Wettkampfhärte und Spielpraxis erarbeiten und erste Erfahrungen auf internationalem Spitzenniveau sammeln. Als nächste Sprosse auf der Karriereleiter soll dann ein Wechsel zu Barça fixiert werden.

Glänzender Auftritt gegen Real Madrid

In spanischen Medien wurde die Entscheidung Dembélés, die Offerte aus Barcelona auszuschlagen und den Schritt nach Dortmund zu machen, derweil als mutig bewertet. Schließlich kommt ein Angebot des fünffachen Champions-League-Siegers in der Regel nur einmal zustande.

Für Borussia Dortmund hat sich der Einkauf des quirligen Offensivspielers bereits bezahlt gemacht: In der Bundesliga stand der beidfüßige Dribbelkünstler Dembélé bisher an jedem Spieltag auf dem Rasen. Auch in der Königsklasse glänzte der Teenager bereits im Trikot der Schwarz-Gelben, machte vor allem beim 2:2 gegen Real Madrid mit einer erfrischenden und frechen Leistung von sich reden. Gut möglich, dass der FC Barcelona künftig nicht mehr der einzige Interessent an Dembélé sein wird. Übrigens: Der BVB sicherte sich die Dienste des 19-jährigen Supertalents bis 2021.