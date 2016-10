Polen: BVB-Star Piszczek verletzt

Leichte Knieverletzung bei Łukasz Piszczek (l.)

BVB-Außenverteidiger Łukasz Piszczek musste vorzeitig aus dem Lager der polnischen Nationalmannschaft abreisen.

Der 31-Jährige hat im WM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark (3:2) am Samstag eine leichte Knieverletzung erlitten. Der Rechtsverteidiger kehrte deshalb vorzeitig nach Dortmund zurück. "Łukasz wäre für das Spiel gegen Armenien am Dienstag nicht rechtzeitig fit", gab ein Sprecher des polnischen Teams am Montag via Twitter bekannt.

Die Verletzung sei aber nicht ernst. Piszczek kehre zurück, um eine nähere Diagnose und weitere Behandlung beim Verein zu ermöglichen.

Aufgrund einer Schulterverletzung wird auch Michał Pazdan von Legia Warszawa den Polen gegen Armenien fehlen.