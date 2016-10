Barça denkt über Kimmich nach

Joshua Kimmich soll beim FC Barcelona im Gespräch sein

Der sportliche Höhenflug von Joshua Kimmich hat für den FC Bayern womöglich Konsequenzen. Angeblich hat der FC Barcelona ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen und denkt über eine Verpflichtung des Nationalspielers nach.

Laut Informationen der "Marca" könnte Kimmich sogar schon sehr bald das Trikot des FC Barcelona tragen. Offenbar haben die Verantwortlichen der Katalanen den Shootingstar der Münchner als künftigen Abwehrboss auserkoren. Da sowohl Gerard Piqué (29) als auch Javier Mascherano (32) sowie Reservist Jérémy Mathieu (32) langsam aber sicher in die Jahre kommen, treibt der spanische Spitzenklub seine Planungen für die Zukunft bereits jetzt mit Hochdruck voran. Kimmich soll neben Valencias João Cancelo (22) und Héctor Bellerín (21) zu den Wunschkandidaten gehören.

Dass der FC Bayern sein Juwel ziehen lässt, ist dagegen mehr als unwahrscheinlich. Der Ex-Stuttgarter hat in München noch einen Vertrag bis 2020 und seinen Stammplatz unter Carlo Ancelotti sicher. Zudem hat Kimmich in der laufenden Saison gezeigt, dass er nicht nur defensiv auf allen Positionen eingesetzt werden kann, sondern auch über offensive Qualitäten verfügt. Mit fünf Toren in neun Pflichtspielen gehört der Youngster aktuell zu den erfolgreichsten Torschützen des Rekordmeisters.