Eberl bemängelt fehlende Balance

Max Eberl ist mit dem Saisonstart seiner Borussia zufrieden

Mit zehn Punkten aus den ersten sechs Spielen lief der Saisonauftakt für Borussia Mönchengladbach ordentlich, aber alles andere als perfekt. Sportdirektor Max Eberl ist dennoch zufrieden. Nicht wegzudiskutieren sind dagegen die großen Probleme, die Gladbach in den bisherigen Auswärtsspielen offenbarte.

Punktemäßig, so Eberl, stehe man in der Liga "sehr gut da. Wenn wir das nächste Spiel gegen den Hamburger SV gewinnen sollten, wäre das der zweitbeste Saisonstart der vergangenen zehn Jahren. Deshalb bin ich der Meinung, dass der Saisonstart in Summe gelungen ist", erklärte der Sportdirektor im Interview auf der vereinseigenen Homepage.

Gleichzeitig weiß aber auch der Ex-Profi, dass es noch "Bereiche gibt, in denen wir uns verbessern müssen". Welche Bereiche er genau meint, verrät Eberl nicht. Mit dazu zählt aber zumindest die chronische Auswärtsschwäche der Fohlen, die in dieser Saison sechs Pflichtspiele auf fremden Platz absolviert und davon nur das DFB-Pokalspiel gegen die SV Drochtersen/Assel (1:0) und das Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Bern (3:1) gewonnen haben.

"Die Diskrepanz kann ich bei der Punkteausbeute auswärts nicht wegdiskutieren. Es ist aber in ganz Europa so, dass sich Mannschaften zu Hause wohler fühlen als auswärts. Zudem haben wir immer noch viele junge Spieler, die mitten in der Entwicklung stecken", ist die Unerfahrenheit für Eberl ein Grund für die schwachen Auftritte in der Fremde. Das "Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive" werde bei den Auswärtsspielen noch zu selten gefunden, glaubt der 43-Jährige.

Auf und Ab in der Königsklasse

Die großen Leistungsunterschiede zwischen Heim- und Auswärtsspielen ließen sich auch in den beiden ersten Spielen der Champions League beobachten. "Wir haben in Manchester und gegen Barcelona zwei unterschiedliche Spiele erlebt: Gegen City waren wir chancenlos, gegen Barcelona haben wir gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt ein herausragendes Spiel gemacht, leider mit einem unbefriedigenden Ergebnis. Aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, zeigt uns, dass wir in der Lage sind, solche Mannschaften zu bespielen."

Trotz der beiden Niederlagen sei es das Ziel, "europäisch zu überwintern". Dass man dazu Celtic Glasgow in der Gruppe hinter sich lassen muss, steht außer Frage. "Natürlich sind die zwei Spiele gegen Celtic Glasgow wichtig, um in Europa zu überwintern. Aber erst mal zählt für uns nur das eine Auswärtsspiel in Glasgow. Wenn wir in Glasgow das zeigen, was wir in Bern oder Leipzig gezeigt haben, dann sind wir in der Lage, dort zu punkten. Zu was es dann am Ende nach sechs Spieltagen reicht, wird man sehen.", so Eberl.