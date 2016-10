Belgien im Rausch - Schweiz entgeht Blamage

Die belgische Nationalmannschaft feierte einen souveränen Sieg in Gibraltar

Die belgische Nationalmannschaft ist ihrer Favoritenrolle im Spiel gegen Fußballzwerg Gibraltar gerecht geworden und hat einen souveränen Kantersieg eingefahren. Europameister Portugal gab sich ebenfalls keine Blöße.

Die "Roten Teufel" aus Belgien besiegten die hoffnungslos unterlegene Mannschaft aus Gibraltar nach 90 einseitigen Minuten mit 6:0. Den Grundstein zum dritten Sieg im dritten WM-Qualifikationsspiel legte Christian Benteke. Der Stürmer spurtete direkt nach dem Anpfiff in die gegnerische Hälfte, luchste dem Gegner den Ball ab, marschierte auf das Tor zu und traf nach nur sieben Sekunden zum 1:0. Es war das schnellste Tor in der Geschichte der belgischen Nationalmannschaft und das schnellste Tor der WM-Qualifikation überhaupt.

Axel Witsel (19.), Dries Mertens (51.) sowie Christian Benteke mit zwei weiteren Toren (42., 56.) und Eden Hazard (79.) stellten im weiteren Verlauf den auch in der Höhe verdienten Endstand her. Mit neun Punkten und 13:0 Toren führen die Belgier die Tabelle an.

Im zweiten Spiel der Gruppe H setzte sich Griechenland ohne Mühe mit 2:0 in Estland durch. Vasilios Torosidis traf bereits nach 120 Sekunden zum 1:0, in der 61. Minute besorgte Kostas Stafylidis das vorentscheidende 2:0. Auch für den Europameister von 2004 war es der dritte Sieg im dritten Spiel. Bosnien mühte sich derweil zu einem 2:0-Arbeitssieg gegen Zypern. Ex-Bundesligastürmer Edin Džeko traf für die Hausherren zunächst zum 1:0 (70.), legte wenig später das 2:0 nach (80.) und ebnete so den Weg zum zweiten Erfolg im dritten Spiel.

FT GROUP H

Bosnia and Herzegovina 2-0 Cyprus

Estonia 0-2 Greece

Gibraltar 0-6 Belgium

Europe #WCQhttps://t.co/7ipu8XSBah pic.twitter.com/W3Lry3SuOJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 10. Oktober 2016

Schweiz entgeht Blamage

Drei Tage nach dem 6:0 gegen Andorra präsentierte sich Europameister Portugal erneut in Torlaune. Angeführt vom überragenden André Silva besiegte die Seleção die Färöer Inseln mit 6:0. Silva avancierte dabei mit drei Toren binnen 25 Minuten und einem lupenreinen Hattrick zum Mann des Tages und stellte sogar Cristiano Ronaldo in den Schatten. Der Superstar der Portugiesen gab sich nach seinem Viererpack gegen Andorra diesmal mit dem Treffer zum 4:0 zufrieden. João Moutinho (90.) und João Cancelo besorgten in der Schlussphase die Treffer fünf und sechs.

Nur knapp einer Blamage entging die Schweiz, Tabellenführer der Gruppe B. Die Eidgenossen lieferten in Andorra einen echten Gruselkick ab und brauchten schon einen Elfmeter, um gegen den krassen Außenseiter in Führung zu gehen. Der Hoffenheimer Fabian Schär verwandelte den Strafstoß, den der Leverkusener Admir Mehmedi zuvor rausgeholt hatte (19.). Anschließend dauerte es fast eine Stunde, ehe die Gäste zum zweiten Mal jubeln durften. Nach einer Flanke des Ex-Münchners Xherdan Shaqiri nickte Mehmedi zum vorentscheidenden 2:0 ein. Alexandre Martínez ließ die Hausherren mit seinem Treffer zum 2:1 (90.) noch einmal an der Sensation schnuppern, zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen.

Im dritten Spiel der Gruppe B setzte sich die von Bernd Storck trainierte ungarische Nationalmannschaft mit 2:0 in Lettland durch. Adám Gyurcsó (10.) und der Hoffenheimer Ádám Szalai (77.) stellten den ersten Quali-Sieg nach einer ordentlichen Leistung sicher.

FT GROUP B

Faroe Islands 0-6 Portugal

Andorra 1-2 Switzerland

Latvia 0-2 Hungary

Europe #WCQhttps://t.co/7ipu8YacyR pic.twitter.com/gnID3fqkS3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 10. Oktober 2016

Luxemburg überrascht

In der Gruppe A feierten unterdessen die Schweden einen klaren 3:0-Erfolg gegen Bulgarien. Ola Toivonen (39.), Oscar Hiljemark (45.) und Victor Lindelöf (58.) trafen für die Tre Kronor. Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 5:1 rangieren die Schweden punkt- und torgleich mit Vize-Europameister Frankreich auf Platz eins. Bulgarien bleibt mit drei Zählern Vierter.

Für eine kleine Sensation sorgte die Auswahl aus Luxemburg im Parallelspiel gegen Weißrussland. Obwohl Dirk Carlson bereits in der 44. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog und Pavel Savitskiy in der 80. Minute zum 1:0 für die Gastgeber traf, ergatterten die tapfer kämpfenden Luxemburger noch einen Punkt. Stürmer Aurélien Joachim erzielte fünf Minuten vor dem Abpfiff das 1:1 und sorgte so für den ersten Punktgewinn seiner Mannschaft in der laufenden WM-Qualifikation.