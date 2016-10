Labbadia: "Es war eine wahnsinnige Zeit"

Labbadia bleibt bei seiner Linie

Gut zwei Wochen ist die Entlassung von Bruno Labbadia her. Der ehemalige Coach des Hamburger SV ist immer noch überzeugt, dass er die Wende geschafft hätte und verrät, dass der HSV für ihn mehr als nur ein Job war.

"Es war eine wahnsinnige Zeit, leider war sie zu kurz", sagte der 50-Jährige in der "Bild". "Wir sind von einer längeren Phase ausgegangen, aber ich will die Zeit nicht missen." Angetan war der Trainer vor allem vom Miteinander des Funktions-Teams und der Mitarbeiter rund um den Verein. "Die Mannschaft um die Mannschaft war eine der besten mit der ich je zusammengearbeitet habe. Man hatte jeden Tag das Gefühl, zu Freunden zu kommen."

Knapp 18 Monate dauerte die Amtszeit des ehemaligen Stürmers bei den Hanseaten. In den zurückliegenden Tagen ließ er die Erlebnisse rund um seine Freistellung in Hamburg und auf Mallorca Revue passieren. Er berichtete davon, dass die Menschen ihm viel Zustimmung für seine Arbeit beim Nordklub gegeben hätten. "Die Leute waren extrem positiv."

Obwohl Labbadia den HSV unter anderem in der Vorsaison vor dem Abstieg rettete, schwand das Vertrauen in den Coach, der gern noch weitergemacht hätte. "Ich bedauere, dass es so zu der Situation gekommen ist, weil ich überzeugt war, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Aber der 50-Jährige erlag dem Gesetz der Branche. "Leider haben die Ergebnisse nicht gestimmt", gab er zu.

"Den HSV werde ich immer verfolgen"

Trotzdem sei es schade gewesen, dass der Geduldsfaden von HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer schlussendlich relativ kurz war. "In sechs Monaten oder in einem Jahr hätte man im Rückblick wohl von einer einfachen Delle gesprochen", sagte der Ex-Coach und fügte hinzu: "Es ist normal, dass man immer wieder Täler durchlaufen muss."

Labbadia wird weiter in Hamburg wohnen, von Besuchen der Spiele der Hanseaten allerdings vorerst absehen, auch wenn er gern ins Volksparkstadion geht. "Aus Respekt gegenüber dem neuen Trainer-Team macht man das aber nicht. Das wäre jetzt nicht angebracht." Er betonte allerdings: "Den HSV werde ich immer verfolgen."

"Ich wünsche der Mannschaft und allen anderen, dass der HSV daraus kommt und eine ordentliche Saison spielt", sagte der 50-Jährige, der selbst bald wieder auf der Trainerbank eines Klubs sitzen möchte. Wann das sein wird, kann er jedoch noch nicht sagen, "ich merke aber, dass ich viel Power in mir habe."