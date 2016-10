Kaiser: "Die Euphorie ist unglaublich"

Dominik Kaiser lobt die Stimmung in Leipzig

Plastikklub ohne Tradition, neureiche Wettbewerbsverzerrer, schlicht ein Zeichen für den Untergang der vielbesungenen Fußballromantik oder millionenschwerer Söldnerhaufen - RB Leipzig ist nicht wenigen Fans ein Dorn im Auge. Einen erfrischenden Gegenentwurf stellt dabei ein Leistungsträger der Bullen dar.

Dominik Kaiser entschied sich im Sommer 2012 für ein Engagement bei den Sachsen, kickt damit schon seit Viertligazeiten für RB und hat den Aufschwung des Vereins wie kaum ein anderer geprägt. Im Interview mit "goal.com" äußerte sich der 28-Jährige nun unter anderem zur Aufbruchsstimmung in Leipzig.

Die Begeisterung und Emotionalität sei nach dem Aufstieg nochmals "deutlich angestiegen", was die Spieler vor allem während des Spiels zusätzlich pushe. Auch die Stimmung im Team sei außergewöhnlich: "Jeder Einzelne drängt in die erste Elf und fühlt sich deshalb auch wichtig und gebraucht. Dadurch ziehen alle an einem Strang", so Kaiser.

Einen großen Anteil am furiosen Start der Bullen haben laut Kaiser auch die Neuzugänge. Diese hätten nochmals eine "enorme Qualität" mitgebracht. Hervorheben wollte er niemanden, fügte jedoch an: "Ich traue einigen zu, nicht nur in der Bundesliga, sondern langfristig auch in der Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen." Einschränkend ergänzte der Mittelfeldakteur allerdings, dass sich die Neuen natürlich erst einmal "über einen längeren Zeitraum" beweisen müssten. "Denn letztendlich zählt, was auf dem Platz passiert", schloss Kaiser und knüpfte damit nahtlos an die eingehend erwähnte Fußballromantk an.