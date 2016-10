Kahns neuer Bayern-Job wohl enthüllt

Oliver Kahn wird wohl Markenbotschafter der Bayern

"Auf mich wartet eine große neue Aufgabe. In fünf Tagen darf ich Euch endlich mehr verraten...", mit diesen Worten, verbreitet über den Nachrichtendienst Twitter, löste Oliver Kahn am 6. Oktober reihenweise Spekulationen aus. Zumal Tweet die Torwart-Legende vor dem Wappen seines ehemaligen Klubs Bayern München zeigt und damit wenig Zweifel am Umfeld der "neuen Aufgabe" lässt.

Auf mich wartet eine große neue Aufgabe. In 5 Tagen darf ich Euch endlich mehr verraten... #weiterimmerweiter #neustart pic.twitter.com/iZx46PYzcW — Oliver Kahn (@OliverKahn) 6. Oktober 2016

Fünf Tage später, warten wir noch vergeblich auf ein Statement Kahns, der lediglich mit einem weiteren Tweet bestätigte, dass er zu seinen Wurzeln zurückkehre. Nun will die "Bild" allerdings wissen, um welchen Job es sich handele:

Unfassbar, wie viele Fans in den vergangenen Tagen ihre Ideen und Wünsche geäußert haben. Danke für die enorme Teilnahme! pic.twitter.com/o1oySvkckL — Oliver Kahn (@OliverKahn) 10. Oktober 2016

Der 47-Jährige soll demnach neuer Markenbotschafter des FC Bayern München werden. Insbesondere soll sich der langjährige Nationalkeeper um den asiatischen Markt kümmern. Ziel könnte vor allem China sein,wo der Rekordmeister seit September des Jahres ein Büro besitzt. Im Reich der Mitte sollte Kahn 2009 unter anderem eine Castingshow moderieren, in der er das größte chinesische Torwart-Talent küren sollte. Die Sendung wurde jedoch kurzfristig nicht realisiert.