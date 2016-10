Köln: Zwei Leistungsträger kehren zurück

Bittencourt (l.) und Maroh sind wieder ernsthafte Optionen

Der 1. FC Köln kann wieder auf die Dienste von Dominic Maroh und Leonardo Bittencourt zählen. FC-Coach Peter Stöger hat damit für die nächste Partie gegen Ingolstadt das komplette Team zur Verfügung.

Maroh stand den Geißböcken aufgrund eines doppelten Rippenbruchs bisher nur im Auftaktspiel zur Verfügung und fiel danach rund anderthalb Monate aus. Nun machte er endlich wieder seine ersten Schritte im Team-Training.Der 29-Jährige war hinterher heilfroh, wieder trainieren zu können.

"Man merkt, dass die Mitspieler noch nicht voll durchziehen bei mir", sagte er gegenüber dem "Express". Ob es für einen Einsatz gegen den FCI reicht, mochte der Verteidiger noch nicht sagen. "Wir müssen mal schauen, wie es die Woche so geht."

Ebenfalls wieder mit an Bord ist Leonardo Bittencourt, der sich von seinen Oberschenkelbeschwerden erholt hat. Damit hat Stöger das erste Mal in dieser Saison alle Profis im Training - ausgenommen die vier Nationalspieler, die am Mittwoch zurückkehren sollen. Dann bleibt dem Trainer bis zum Wochenende die Qual der Wahl.

"Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, die Qualität steigt", freute sich Stöger zuletzt. "Der Kader ist gefühlt der beste, seitdem ich da bin. Deswegen ist auch klar, dass die Entscheidungen immer schwerer werden." Ob für die Rückkehrer ein Einsatz in Frage kommt, ist allerdings noch offen. "Wir freuen uns erst einmal, dass sie wieder da sind. Richtung Donnerstag werden wir sehen, was eine Option ist", sagte der Coach.