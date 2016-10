400 Mio: Real plant neuen High-Tech-Tempel

Das aktuelle Estadio Santiago Bernabéu fasst derzeit 81.044 Zuschauer

LED-Außendwand, 360-Grad-Video-Block, Schiebedach... Fans von Real Madrid müssen sich in den nächsten Jahren von ihrem Stadion, dem Bernabeú, verabschieden. Dafür freuen sich die Königlichen auf einen wahren High-Tech-Tempel, der im Frühjahr 2019 eröffnet werden soll.

Dabei scheiterte der elfmalige Champions-League-Sieger erst im vergangenen März vor dem Madrider Gerichtshof, der eine im Jahr 2012 gefallene Einigung zwischen dem Fußballverein und dem Gemeinderat über diverse Bauvorhaben aufhob. Die Königlichen wollten ihr Stadion nämlich auf den umliegenden Paseo de la Castellana, einer der wichtigsten Verkehrsstraßen der Hauptstadt, ausweiten. Nachdem der Gerichtshof die Pläne durchkreuzte, stellt Klubboss Florentino Pérez aber nun einen neuen Entwurf für das Stadionprojekt vor - und dieser hat es in sich.

Presentación del acuerdo entre el Real Madrid y el Ayuntamiento para impulsar la remodelación del Bernabéu.



Das Stadion soll sowohl in der Höhe, als auch in der Breite wachsen und in Zukunft ein Dach beinhalten, das nach Bedarf geöffnet werden kann. Fünfzehn Minuten soll es dann nur dauern, bis sich die UV-beschichtete Teflon-Membran schließt. Im Inneren soll ein Video-Würfel installiert werden, außen werden tausende LED-Leuchten die Madrider Innenstadt an Spieltagen erhellen. Licht- und Farbeffekte sollen unterschiedlichste Bilder hervorrufen können und die Fassade zu einer gigantischen Leinwand formen.

Die Umbauphase soll im kommenden Sommer beginnen: Zunächst soll das jetzige Dach abmontiert, die Gegengerade erweitert und neue, höhere Stahlträger errichtet werden. Außerdem sollen neue VIP-Bereiche im Innenraum sowie ein neues Verkaufszentrum und ein modernes Museum entstehen. Das eigentliche Vorhaben, ein Hotel in das Stadion zu integrieren, wurde vom Gerichtshof allerdings abgelehnt.

Finanziert wird der Umbau durch einen Fond des Erdölgiganten Cepsa, der dem neuen Stadion zusammen mit der Vereinslegende Santiago Bernabéu den Namen geben wird. Die Kosten werden sich voraussichtlich auf 350-400 Millionen Euro belaufen. Am kommenden Mittwoch sollen die Pläne der Öffentlichkeit präsentiert werden.