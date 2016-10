Wood: Tabelle anschauen? "Nicht schlau"

Bobby Wood blickt optimistisch in die Zukunft

Stürmer Bobby Wood vom Hamburger SV blickt trotz der sportlich einmal mehr prekären Lage beim Bundesliga-Schlusslicht optimistisch in die Zukunft.

"Es ist nicht schlau, jetzt auf die Tabelle zu gucken", sagte der US-Amerikaner gegenüber der "Hamburger Morgenpost". "Man sollte sich keinen Kopf machen, sondern positiv bleiben. Es ist noch früh in der Saison."

Den entlassenen Ex-Trainer Bruno Labbadia lobte Wood. "Er hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben und mich gefördert. Er hat mir immer gezeigt, was ich besser machen kann. Ich habe sehr viel Respekt vor ihm", so der Angreifer. Das gelte seiner Meinung nach für alle in der Mannschaft. "Es ist immer schade, wenn ein Trainer gehen muss. Aber so ist das Geschäft", ergänzte Wood. Mit Markus Gisdol habe man jetzt aber einen "neuen super Trainer, von dem wir wieder viel lernen können".

Auch zu seiner Rolle in Gisdols neuem Spielsystem äußerte sich Wood: "Für mich ist es kein Problem, wie wir spielen. Wichtig ist, dass wir Ergebnisse holen. Es geht nicht darum, ob wir mit einem oder zwei Stürmer spielen. Es geht um die Mannschaft."

Seine persönliche Bilanz bei den Rothosen sieht der vor der Saison von Union Berlin an die Elbe gewechselte Nationalspieler positiv. "Ich habe jedes Spiel von Anfang an gemacht. Das war gut. Letztlich ist es mein Job, Tore zu schießen. Zurzeit läuft das nicht. Doch auch da schaue ich nur nach vorne. Wenn man solche Dinge im Hinterkopf hat, bringt das nichts", so Wood, der in den ersten beiden Saisonspielen zweimal traf und seitdem Ladehemmung hat.