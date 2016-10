Nur Remis! Kagawa und Co. droht WM-K.o.

BVB-Star Shinji Kagawa wird zu Fall gebracht

Mit vier Bundesliga-Legionären in der Startelf hat die japanische Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2018 einen wichtigen Sieg aus der Hand gegeben. In Melbourne trennte sich das Team von Trainer Vahid Halilhodžić von Australien 1:1 (1:0).

Genki Haraguchi (5.) von Bundesligist Hertha BSC hatte Japan in Führung gebracht, Mile Jedinak (52.) glich für den Asienmeister aus. Japan schob sich mit nun sieben Punkten aus vier Spielen auf den zweiten Platz, Australien führt die Gruppe (acht Punkte) weiter an. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die WM 2018 in Russland.

Neben Haraguchi standen bei den Japanern auch Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) und Gotoku Sakai (Hamburger SV) in der Startformation, Takuma Asano (VfB Stuttgart) wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Bei den Socceroos kamen Robbie Kruse (Bayer Leverkusen) und Mathew Leckie (FC Ingolstadt) in der zweiten Halbzeit zum Einsatz.