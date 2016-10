Discobesuch von Alaba nach Länderspiel

Schlagzeilen um David Alaba

David Alaba hat die 2:3-Niederlage des österreichischen Fußball-Nationalteams in der WM-Qualifikation in Belgrad gegen Serbien offenbar in einer Disco der serbischen Hauptstadt verarbeitet. Die Belgrader Tageszeitung "Blic" berichtete, dass Österreichs Star die Nacht von Sonntag auf Montag "in einem bekannten Belgrader Nachtclub durchgefeiert" habe.

In den Sozialen Netzwerken kursiert ein Foto von Alaba im Nachtclub, das von Nemanja Radonjic, Spieler des Belgrader Vereins FK Cukaricki, gemacht worden sein soll. Der ÖFB reagierte am Dienstag mit einer Presseaussendung auf die Berichte. Demnach sind neun Spieler und ein Betreuer nach der Partie am Sonntagabend nicht mit dem Rest der Mannschaft nach Wien geflogen, sondern in Belgrad geblieben, um am nächsten Tag zu ihren Vereinen zu reisen.

"Wir haben die Rückreise im Sinne einer optimalen Regeneration mit den jeweiligen Klubs abgesprochen und möchten den Spielern unnötige Flüge und Reisestrapazen ersparen. Die Spieler werden am Ende eines Lehrgangs noch medizinisch durchgecheckt. Nach der Entlassung aus dem Kader muss ein Spieler für die Gestaltung seiner Freizeit selbst die Verantwortung übernehmen", wird Teamchef Marcel Koller in der Aussendung zitiert.

