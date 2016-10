Ancelotti: Bundesliga eine "interessante Liga"

Carlo Ancelotti hat das Bayern-Motto verstanden

Carlo Ancelotti hat sich anscheinend bestens in München eingelebt - und auch das Klubmotto verstanden. Das offenbarte der FCB-Trainer in einem Interview der "Gazzetta dello Sport".

So wisse er, dass in München Fahrräder Vorfahrt hätten, bisher habe er noch keine Strafe bekommen und noch keine Kollision verursacht, sagte er dem italienischen Sportblatt. Auch die Testfrage, was "Mia san Mia" bedeute, konnte der Trainer einigermaßen sicher antworten: "Ich bin, wer ich bin ...nein, einen Moment: Wir sind wir."

Es sei einfach, den FC Bayern zu trainieren, sagte der 57-Jährige. "Für mich ist das Trainieren nicht schwierig, bei Bayern ist es wie bei anderen Klubs. Es ist eine weitere Erfahrung." Sein Vorgänger Pep Guardiola habe den Spielern viel Sicherheit und Wissen mitgegeben. "Das Team ist sehr gut vorbereitet und verfügt über eine große Qualität", so der Italiener, der nach den ersten Wochen einen durchweg positiven Eindruck von der Bundesliga hat. "Es ist eine interessante Liga mit modernen Stadien und vielen Fans. Ich fühle mich gut", erklärte Ancelotti.

Die Champions League zu gewinnen, sein "eines der Ziele", aber keine Pflicht.