Modeste bricht Training ab

Modeste musste das Training vorzeitig abbrechen

Schock für den 1. FC Köln: Torjäger Anthony Modeste hat sich im Training am Dienstag verletzt und wurde mit schmerzverzerrten Blick vom Platz getragen.

.@AModeste15 beendete die Trainingseinheit vorzeitig. In einem Zweikampf mit Dominic Maroh wurde er am Sprunggelenk getroffen. #effzeh — 1. FC Köln (@fckoeln) 11. Oktober 2016

Nach Angaben des Vereins wurde der Franzose in einem Zweikampf mit Abwehrspieler Dominic Maroh am Sprunggelenk getroffen. Eine Aussage über die Schwere der Verletzung machte der Verein noch nicht.

Modeste führt mit bisher fünf Saisontoren gemeinsam mit vier weiteren Spielern die Torjägerliste der Bundesliga an und hat damit großen Anteil am Höhenflug der Rheinländer. Am Samstag empfängt der noch ungeschlagene Tabellenvierte den noch sieglosen FC Ingolstadt.