Köln: Gute Nachrichten von Modeste

Modeste (l.) steht seinem Coach zur Verfügung

Torjäger Anthony Modeste wird dem 1. FC Köln im Spiel gegen den FC Ingolstadt (Samstag/15:30 Uhr) zur Verfügung stehen. "Alles gut. Ist nichts Schlimmes. Gott sei dank ...", schrieb der Franzose auf Twitter.

Alles gut ist nicht schlimmes Gott sei dank... 🙌🏾🤓Danke für eure Nachricht #effzeh ⚪️🔴🐐 — Anthony Modeste (@AModeste15) 11. Oktober 2016

Modeste war am Dienstag im Training bei einem Zweikampf mit Dominic Maroh am Sprunggelenk getroffen worden und musste die Einheit vorzeitig beenden. Mit schmerzverzerrtem Gesicht wurde er vom Platz gettragen.

Der Franzose ist in dieser Saison in einer bestechenden Frühform und traf in sechs Einsätzen bereits fünf Mal für die Geißböcke. Schon in der letzten Spielzeit war Modeste mit 15 Toren Kölns bester Torjäger. Ein Ausfall wäre ein harter Schlag für die FC-Fans und die Verantwortlichen gewesen.