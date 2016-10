Überraschende Niederlage für Stielike und Co.

Uli Stielike verlor mit Südkorea gegen den Iran

Uli Stielike hat mit Südkorea in der WM-Qualifikation einen Rückschlag erlitten. Der WM-Vierte von 2002 verlor mit dem Augsburger Dong-Won Ji in der Startelf in Teheran gegen den Iran 0:1 (0:1).

Sardar Azmoun von Bayern Münchens Champions-League-Gegner FK Rostov erzielte in der 25. Minute das einzige Tor des Abends. Südkorea bleibt mit sieben Punkten nach vier Spielen Dritter hinter dem Iran (10) und Usbekistan (9). Jis FCA-Kollege Ja-Cheol Koo wurde erst in der 76. Minute eingewechselt.

Im Duell der beiden punktlosen Letzten der Parallelgruppe sicherte sich der Irak die ersten Zähler. Der Gastgeber besiegte Thailand im iranischen Teheran dank eines Viererpacks von Mohannad Abdul-Raheem (7., 25., 87., 90.+4) mit 4:0 (2:0). Die Iraker liegen weiter auf dem fünften Platz, Thailand ist Sechster.