Makellos! DFB-Junioren fegen Österreich weg

Maximilian Arnold und Niklas Stark bejubelten das 1:0

Besser geht es nicht: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihre makellose Bilanz zum Abschluss der EM-Qualifikation gewahrt und sich gegen die Auswahl Österreichs den zehnten Sieg im zehnten Spiel gesichert.

Vor 1480 Zuschauern setzte sich die DFB-Auswahl in Sankt Pölten nach 90 einseitigen Minuten mit 4:1 (1:0) durch. Mit 30 von 30 möglichen Punkten und einer Tordifferenz von 35:8 beendete die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz die Qualifikation zur Endrunde 2017 in Polen auf Platz eins. Österreich landete mit 22 Zählern in der Endabrechnung auf Rang zwei.

Nach nur zwölf Minuten belohnte der Wolfsburger Maximilian Arnold das deutsche Team für eine furiose Anfangsphase. Der Mittelfeldspieler nahm aus rund 30 Metern Maß und setzte den Ball unhaltbar an die Unterkante der Latte. Die Gäste drückten in der Folge weiter, verpassten es aber, das 2:0 nachzulegen. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit passierte anschließend kaum noch etwas. Die Hausherren brauchten bis zur 45. Minute, um den ersten gefährlichen Abschluss zu verbuchen. Kevin Friesenbichler lief nach einem Abwehrfehler der Deutschen frei auf das Tor zu, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins aber Keeper Jannik Huth vom FSV Mainz.

"Ich bin absolut zufrieden. Wir haben einige Wechsel getätigt und dennoch das Spiel bestimmt", sagte DFB-Sportdirektor Hansi Flick bereits zur Pause bei "n-tv".

Selke besorgt die Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang knüpfte die DFB-Elf nahtlos an die starke Anfangsviertelstunde an. Nach 49 Minuten scheiterte Levin Öztunali noch an ÖFB-Torwart Daniel Bachmann, keine drei Minuten später machte der Mainzer seine Sache aber besser. Nach einem feinen Solo scheiterte Leroy Sané mit seinem Schuss noch an Baumann, doch Öztunali setzte entschlossen nach und staubte zum 2:0 ab.

Wiederum nur sechs Minuten später sorgte Leipzigs Davie Selke für die Entscheidung. Sané schaltete nach einem Ballgewinn schnell um und leitete den Ball im richtigen Moment zu Selke weiter, der das Leder im rechten Eck versenkte. Nach einem Foul an Grischa Prömel traf Janik Haberer vom Elfmeterpunkt anschließend zum 4:0 (78.) für die DFB-Junioren. Den Österreichern, die sich auch in der Höhe verdient geschlagen geben mussten, gelang in der 86. Minute durch Philipp Lienhart lediglich noch der 1:4-Ehrentreffer.