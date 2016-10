Rückschlag für Daum und Rumänien

Christoph Daum und sein Team kamen nicht über ein 0:0 hinaus

Christoph Daum hat seinen zweiten Sieg als Nationaltrainer der rumänischen Nationalmannschaft verpasst.

Der 62-Jährige kam mit der Tricolorii in Kasachstan nicht über ein 0:0 hinaus und ließ nach dem 1:1 gegen Montenegro zum Auftakt erneut wichtige Punkte in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland liegen. Alexandru Maxim vom VfB Stuttgart saß 90 Minuten nur auf der Bank.

Rumänien hat nach drei Spieltagen fünf Zähler auf dem Konto und steht noch auf Platz eins. Am Abend allerdings empfängt Dänemark (3) die Auswahl Montenegros, Polen (beide 4) spielt gegen Armenien (0).