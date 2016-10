Rüdiger im Winter nach London?

Antonio Rüdiger soll beim FC Chelsea weiterhin ein Thema sein

Noch arbeitet Nationalspieler Antonio Rüdiger in Rom fleißig an seinem Comeback, die Gerüchte um seine sportliche Zukunft reißen in der Zwischenzeit nicht ab. Angeblich soll der Innenverteidiger in London immer noch ein Thema sein.

Schon kurz nachdem die Roma den 23-Jährigen im Mai für rund neun Millionen Euro fest vom VfB Stuttgart verpflichtete, wurden Gerüchte laut, nach denen der FC Chelsea am Innenverteidiger interessiert sein soll. Laut italienischen Medienberichten war sogar schon ein Vorvertrag zwischen Rom und den Londonern vereinbart. Als Ablösesumme waren 25+ Millionen Euro im Gespräch. Ein Geschäft, das sich vor allem für den italienischen Traditionsklub gelohnt hätte.

Der vermeintliche Deal platzte, als sich Rüdiger im ersten EM-Vorbereitungstraining der deutschen Nationalmannschaft das Kreuband riss und in die Monate danach in der Reha verbrachte. Mittlerweile steht der Abwehrspieler vor seiner Rückkehr in den Kader des Serie-A-Klubs - und die Gerüchte um einen Wechsel zu den Blues nehmen wieder Fahrt auf.

Laut "Corriere dello Sport" sind die Römer mittlerweile gewillt, ihren Innenverteidiger in Richtung Premier League ziehen zu lassen, um sich im Gegenzug in der Offensive zu verstärken. Zwar sei der Wunschspieler von CFC-Coach Antonio Conte immer noch Juve-Mann Leonardo Bonucci, allerdings will die Alte Dame den italienischen Nationalspieler unter keinen Umständen abgeben. Chelseas Plan B soll Antonio Rüdiger sein. Von den namhaften Abwehrspielern, die im Winter zu haben sind, heißt es, gilt der Deutsche als beste Option. Ob die Verantwortlichen in London diese Meinung teilen, dürfte sich spätestens im Januar 2017 zeigen.