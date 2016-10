Noten: Mittelmaß reicht gegen Nordiren

Müller, Götze und Co. feiern einen ungefährdeten Sieg gegen schwache Nordiren

Auch im dritten WM-Qualifikationsspiel hat sich die DFB-Elf keine Blöße gegeben. Mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg setzten sich Özil und Co. gegen Nordirland durch. Die Noten zum Spiel.

Tor

Manuel Neuer: Wurde gleich in der zweiten Minute gefordert, als er einen Ball der Nordiren weit vor dem Tor abfing. War kurz vor der Halbzeit beim Abschluss von Magennis auf dem Posten. Anschließend konnte die deutsche Nummer eins das Spiel aber weitgehend als Beobachter aus der Distanz bewundern. Note: 2,5

Abwehr

Jonas Hector (bis zur 81. Minute): Schob das deutsche Spiel gegen einen äußerst tiefstehenden Gegner immer wieder über Außen an. Seine Hereingaben fanden aber zu selten einen Mitspieler. Note: 3,0

Jérôme Boateng (bis zur 69. Minute): In der Offensiv mit guten Bällen, defensiv aber mit Schwächen. Sah im Zweikampf mit Ward öfters nicht gut aus. Negativer Höhepunkt: Sein Foul kurz vor dem Halbzeitpiff an der eigenen Strafraumkante gegen Ward bei dem er Glück hatte, dass Schiedsrichter Taglliavento nur auf Freistoß entschied. Steigerte sich aber im zweiten Durchgang. Note: 3,5

Mats Hummels: Wurde genau wie sein Innenverteidiger-Kollege in der ersten Halbzeit in gefährlichen Eins-gegen-Eins-Situationen oft alleine gelassen. Hielt den agilen Magennis aber größtenteils in Schacht. Gewann vor dem 2:0 das entscheidende Kopfballduell im gegnerischen Sechszehner. Note: 3,0

Joshua Kimmich: Fungierte mehr als Außenstürmer und war als Verteidiger kaum gefordert. Seine neugewonnenen Torjägerqualitäten kamen beim Youngster diesmal nicht zu Geltung. Note: 3,0

Shkodran Mustafi (ab der 69. Minute): Beschränkte sich während seiner knapp 20 Minuten auf die Abwehrarbeit und wurde dabei kaum vor Probleme gestellt. Note: 3,0

Mittelfeld

Sami Khedira: Trat in ungewohnter Rolle als Torjäger in Erscheinung und traf per Kopf zum vorentscheidenden 2:0. Arbeitete aber in der Rückwärtsbewegung nicht immer konsequent gegen den Ball und sorgte so öfters für ein nordirisches Überzahlspiel bei Kontern. Sein Weitschuss aus knapp 20 Metern rauschte kurz vor Spielende nur knapp am Tor vorbei. Note: 3,0

Toni Kroos: War immer wieder bemüht, Lücken im nordirischen Abwehrbollwerk zu finden. Sorgte für gute Spielverlagerungen und zeigte sich gewohnt ballsicher. Blieb bei den eigenen Torabschlüssen aber glücklos. Vernachlässigte aber die Defensive. Note: 2,5

Mesut Özil: (bis zur 45. Minute): Spielte eher unauffällig, die großen Glanzlichter blieben beim "Zehner" aus. Bereitete dafür im feinen Direktspiel mit Müller das 1:0 vor. Note: 3,0

Julian Draxler: Der Wolfsburger erzielte in der 13. Minute mit einem starken Aufsetzer aus knapp 20 Metern, der dem nordirischen Schlussmann keine Chance ließ, das wichtige Führungstor. Tauchte nach einer starken ersten Halbzeit allerdings unter. Note: 3,0

İlkay Gündoğan (ab der 45. Minute): Fand sich schnell in der deutschen Offensive zurecht. Wurde bei seinem ersten Torversuch noch geblockt, setzte seinen zweiten Torschuss zehn Minuten vor Schluss deutlich übers Tor. Insgesamt zu wenig, um sich für einen Stammplatz zu empfehlen. Note: 3,5

Thomas Müller: Leitete in der dritten Minute die erste Chance ein, als er eine Flanke mustergültig auf den Kopf von Götze schlug, der den Ball aber nicht im Tor versenken konnte. Bereitete anschließend im Zusammenspiel mit Özil das 1:0 vor. In der zweiten Hälfte konnte der Bayern-Star kaum noch für echte Akzente sorgen. Note: 3,0

Sturm

Mario Götze : Vergab die erste klare Chance per Kopf leichtfertig (3.) Eine Kontermöglichkeit ließ der Dortmunder durch ein schlampiges Abspiel zudem verstreichen. Bezeichnenderweise wurde sein Tor in der 38. Minute nicht gegeben, da der Ball vorher wohl die Seitenauslinie überquerte. Blieb zwar die kompletten 90 Minuten engagiert, im Abschluss fehlte es aber an Effizienz. Note: 4,0

Kevin Volland (ab der 81. Minute): Durfte in den letzten zehn Minuten noch etwas Länderspiel-Luft schnuppern. Blieb ohne nennenswerte Aktion. Ohne Note