Reus & Bartra zurück - Sorgen um Dembélé

Marco Reus trainiert wieder

Borussia Dortmund kann womöglich schon sehr bald mit Marco Reus und Marc Bartra planen. Beide nahmen am Dienstag nach ihren Verletzungen das Training wieder auf.

Sowohl Reus, der sich bei der Vorbereitung auf die EM verletzte und seitdem um seine Rückkehr auf den Platz kämpft, als auch Innenverteidiger Bartra, der zuletzt unter Adduktorenproblemen litt, präsentierten sich den Fans auf dem Trainingsgelände in Brakel. Wie und wann beide wieder Teil des Teams sein werden, verkündete der BVB nicht.

Vor allem bei Pechvogel Reus ist davon auszugehen, dass er nur langsam an die Mannschaft herangeführt werden wird. Der Mittelfeldspieler hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel für die Dortmunder bestritten und wird sich die nötige Fitness in den kommenden Tagen auf dem Trainingsplatz holen müssen.

Ob ihm Ousmane Dembélé dabei Gesellschaft leisten wird, steht seit Dienstagabend in den Sternen. Der Mittelfeldspieler verletzte sich vor dem Spiel der französischen U21 am Knöchel und wurde aus dem Team gestrichen. Eine genau Diagnose steht noch aus.