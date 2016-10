O'Neill schwärmt von DFB-Auswahl

O'Neill (l.) ist vom Weltmeister begeistert

Nordirlands Nationaltrainer Michael O'Neill hat die deutsche Nationalmannschaft nach der 0:2 (0:2)-Niederlage in der WM-Qualifikation in Hannover in höchsten Tönen gelobt.

"Ich zweifle daran, dass es weltweit eine Mannschaft gibt, die diese deutsche Mannschaft aufhalten kann", sagte O'Neill: "Deutschland wird die Gruppe ganz klar gewinnen, für uns geht es nur um den zweiten Platz."

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) führt die Gruppe C in der Qualifikation für die WM 2018 mit neun Punkten vor Aserbaidschan (7) und den Nordiren (4) an. "Deutschland hat auf jeder Position Topspieler. Die Einzelspieler haben eine unglaubliche Qualität", sagte O'Neill.