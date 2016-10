Verlängerung? Löw wartet doch noch ab

Löw wartet noch mit der Vertragsverlängerung

Auch wenn DFB-Präsident Reinhard Grindel betont, Joachim Löw am liebsten sofort mit einem neuen Vertrag ausstatten zu wollen, wartet der DFB-Coach noch ab. Anfang des nächsten Monats sollen allerdings erste Gespräche zwischen dem Bundestrainer und den DFB-Verantwortlichen stattfinden. Dann möchte man laut Grindel gucken, "wie und in welcher Form wir das vielleicht auch schriftlich fixieren können".

Eine Unterschrift unter einem neuen Papier wird es dann aber laut "Sport Bild" noch nicht geben, auch wenn sich Löw grundsätzlich gesprächsbereit zeigte und sagte: "Zu gegebener Zeit werden wir uns sicherlich mal zusammensetzen und nach vorne denken." Wie die Sport-Zeitschrift erfahren haben will, möchte der 56-Jährige einen neuen Vertrag erst unterschreiben, wenn die WM-Qualifikation in trockenen Tüchern ist, also wohl frühestens im späten Sommer 2017. Schon bei seinen Verlängerungen 2013 und 2015 ging Löw auf diese Weise vor.

Bis zur WM 2018 in Russland soll es allerdings definitiv eine Entscheidung geben. Laut "Sport Bild" will der Bundestrainer nie wieder in ein großes Turnier starten, ohne dass vorher seine Zukunft auf dem Papier geklärt ist. 2010 war dies der Fall und sorgte in beim Turnier in Südafrika für unnötige Unruhe.