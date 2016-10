Reuter: Weinzierls Abgang "war enttäuschend"

Markus Weinzierl (r.) in seiner gemeinsamen Zeit mit FCA-Manager Stefan Reuter

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) tritt Markus Weinzierl das erste Mal gegen seinen Ex-Klub FC Augsburg an. Dabei soll der Aufwärtstrend mit dem FC Schalke unbedingt fortgesetzt werden.

Nicht nur in sportlicher Hinsicht ist die Partie des FC Schalke 04 bei den bayrischen Schwaben hochinteressant. Der FC Augsburg will die Gelsenkirchener auf Distanz halten und somit auch das Polster vor den Abstiegsrängen verteidigen. Neben der tabellarischen Brisanz bekommt die Partie auch durch das zerrüttete Verhältnis zwischen FCA-Manager Stefan Reuter und seinem Ex-Trainer Markus Weinzierl ordentlich Feuer.

So stellte Reuter klar, dass es für Weinzierl, der von 2012 bis zu diesem Sommer die Augsburger erfolgreich gecoacht und sogar bis ins internationale Geschäft geführt hatte, keine nachträgliche große Verabschiedung geben werde: "Es wird von uns keine Blumen und auch keine offizielle Verabschiedung geben", so Reuter in der "Sport Bild".

Der Augsburg-Macher stellt den gemeinsamen Erfolg mit dem Schalke Neu-Trainer zwar keinesfalls in Abrede, betonte aber dennoch: "Der Abgang war für uns enttäuschend und unglücklich." Reuter bezog sich damit auf das letzte Punktspiel unter Weinzierl im Mai diesen Jahres, als es noch in den Katakomben der Augsburger WWK Arena zu einem lautstarken Wortgefecht zwischen den beiden gekommen sein soll.

Reuter: "Es war eine schwierige Trennung"

Auslöser für den Streit waren Detailfragen bei dem Wechselpoker des 41-jährigen Fußballlehrers zum S04. So wurde ihm zum Saisonende ein großer Abschied im Stadion und vor den eigenen Fans verwehrt. Außerdem wurden erste Weinzierl-Interviews als Schalke-Coach von den Augsburgern scharf kritisiert, da er zu diesem Zeitpunkt offiziell noch nicht in Gelsenkirchen vorgestellt worden war. "Für uns war das schon verwunderlich. Es war eine schwierige Trennung", meinte Manager Reuter noch einmal in der "Sport Bild".

Aus dem ehemaligen Erfolgstandem, welches den einstigen Bundesliganeuling 2015 bis auf den fünften Platz der Bundesliga geführt hatte, sind zwei Gegenspieler geworden. Weinzierl selbst gab sich zu dieser Causa wortkarg, meinte lediglich: "Wenn sich Wege trennen, gibt es auch Emotionen."

Klar ist aber, dass der erfolgreichste Trainer der Augsburger Vereinsgeschichte höchstes Ansehen beim FCA-Publikum genießt. Am Samstag dürfte es somit trotz aller entstandenden Kälte zwischen den handelnden Personen einen warmen Empfang im Augsburger Stadion für Weinzierl geben.